Núria Espert, Lluís Pasqual i Lola Herrera en la nova temporada del Grup Focus

Núria Espert, Lluís Pasqual i Lola Herrera, però també Cayetana Guillén-Cuervo, Emma Vilarasau, Mercè Sampietro, Joan Pera, Sílvia Munt, Àlex Rigola, Julio Manrique o Josep Maria Pou, als quals cal sumar el debut del Mag Lari com a director d'un espectacle musical familiar amb Lucrecia i el de l'escriptora Emma Riverola com a autora teatral. Tots ells i fins a un total de 355 artistes seran presents a la nova temporada dels quatre teatres gestionats a Barcelona per Focus, les característiques s'han fet públiques aquest matí al Goya per part dels seus respectius responsables i sota la batuta del president del grup, Daniel Martínez Obregón.









Martínez, que s'ha autodefinit com "el xaman que té cura les essències", ha recalcat la solidesa empresarial del grup i ha anunciat tant la creació d'una nova unitat de producció a Madrid, com l'aposta per experiències sobre nous formats. Va manifestar la seva satisfacció pels resultats de la temporada anterior, en què es va experimentar un augment del 7% en els espectadors i del 9% en la recaptació, i ha informat que en aquesta nova temporada el grup oferirà 60 espectacles, dels quals dotze de producció pròpia i sis a règim de coproducció, amb un pressupost global de 13,7 milions d'euros. Va reafirmar la política de qualitat com a signe d'identitat del grup i el desig de buscar nous camps d'actuació per a l'atracció de nous públics i estimular a espectadors i governants per "recuperar el gust cultural del país".





Pou, que ha substituït al desaparegut Carles Canut en la direcció del Romea, es va congratular pel retorn de Espert al teatre del carrer Hospital després de 35 anys d'absència i de la mà de Lluís Pasqual, allunyat fa algun temps de la ciutat, amb el 'Romancero gitano' de Lorca, i va anunciar la reposició de tres èxits, dues del Grec -'Casa de nines 'i' Jerusalem'- i un altre del Festival de Mèrida -'Viejo amigo Cicerón', en aquest últim ell mateix com un dels actors.





Jordi González, vicepresident del Grup i lampista per a la cobertura de vacants -ha substituït Pou al Goya, com abans es va encarregar del Comtal- ha anunciat cinc espectacles d'autors contemporanis, amb estrenes absolutes -un d'ells 'Puertas abiertas' de Riverola - i la presència de Lola Herrera amb la reposició de 'Cinco horas con Mario', mentre que Tania Brenlle portarà disset espectacles a la Villarroel, alguns dels quals seran estrenes. Finalment, Daniel Anglès va reafirmar la personalitat del Comtal com a escenari per al teatre familiar. Serà allà on reapareixerà Pera fent 'El pare de la núvia'.