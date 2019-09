La Cambra dels Comuns ha aprovat per àmplia majoria la llei que obligaria al Govern de Boris Johnson a evitar una sortida sense acord de la UE, després que en el debat d'esmenes s'hagi introduït un canvi que permetria sotmetre de nou a votació el pacte que va negociar en el seu dia l'Executiu de Theresa May.





El 'premier' ha rebut l'anunci pujant l'aposta i ha demanat eleccions per al pròxim 15 d'octubre. Perquè aquesta moció tiri endavant es necessita el suport de dos terços del parlament britànic.









Els diputats han donat el vistiplau definitiu a la norma amb 327 vots a favor i 299 en contra, de manera que el text passa ara a mans de la Cambra dels Lords, on s'iniciarà el dijous el debat relatiu a aquesta iniciativa. Si hi ha canvis, tornarà de nou als Comuns.





La llei, recolzada per l'oposició i per més d'una vintena de 'tories' rebels, obligaria a Johnson a sol·licitar una pròrroga del Brexit a la UE si abans del 19 d'octubre no aconsegueix la ratificació d'algun acord o un permís exprés del Parlament per treure al Regne Unit del bloc sense cap tipus de pacte pel mig. El Govern considera que aquests requisits limiten el seu marge negociador.









Els diputats s'han pronunciat aquest dimecres també sobre una bateria d'esmenes al text que han donat peu a una situació d'incertesa, després que sortís endavant contra pronòstic un canvi que permetrà tornar a votar l'acord negociat per May, el mateix que Johnson ha advocat per renegociar en reiterades ocasions.





Segons la BBC, l'esmena ha estat aprovada per aclamació per l'absència de veus discrepants, el que alguns mitjans han considerat un error tàctic del Govern.