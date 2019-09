DecoReform Point, la fira líder en interiorisme torna a la Zona Franca

La Fira Immobiliària Internacional Barcelona Meeting Point 2019 presenta DecoReform Point, un nou espai destinat específicament a les empreses del sector de les reformes, disseny d'interiors i mobiliari, tant per a habitatges com per a oficines, locals comercials o edificis. Barcelona Meeting Point es converteix d'aquesta manera en l'única fira a Espanya que ofereix una àrea d'aquestes característiques, l'objectiu és oferir un servei integral als visitants del Saló, tant per a professionals com per a gran públic.









DecoReform Point acollirà tant a immobiliàries, promotors o arquitectes com a ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge, ja que aquesta requerirà una decoració i, en cas que es tracti d'un immoble de segona mà, és altament probable que necessiti també una reforma . Per aquesta raó, BMP comptarà també amb una zona d'exposició dedicada a mobles perquè entén que dóna un plus a la fira i genera un interès addicional als compradors finals. El que acudeix a Barcelona Meeting Point a comprar o llogar un habitatge tindrà l'oportunitat de poder "vestir" casa assessorat per professionals del sector.





Barcelona Meeting Point, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, celebrarà la seva 23a edició del 16 al 19 d'octubre al Palau 8 de Fira de Barcelona (Plaça d'Espanya). Avalat per l'èxit de les seves 22 edicions anteriors, BMP s'ha convertit en la fira immobiliària professional i internacional més important que se celebra a Espanya i en un referent mundial del sector cada tardor. Dirigida al gran públic i al visitant professional, s'ha convertit en la cita obligada del sector immobiliari a Barcelona. BMP compta amb la major oferta immobiliària de compra, lloguer, inversió, finançament, reformes o consultoria.





BMP Congress





Com a part fonamental de Barcelona Meeting Point tindrà lloc el BMP Congress que comptarà amb més de 150 sessions i més de 50 speakers. Dins el BMP Congress es debatran temes tan candents per al sector com són els de PropTech, Inmologística, Inversió i gestió immobiliària, Mediterranean Real Estate Forum, Smart Cities, Transformació del mercat, Mobilitat i Residencial.