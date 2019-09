La patronal veu arriscades les 370 mesures de Sánchez pel perill de recessió

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) considera que les 370 mesures presentades pel president en funcions del Govern central, Pedro Sánchez, podrien aguditzar el risc de recessió.









Fonts de la patronal han assenyalat que les polítiques del PSOE tenen un risc: que derivin en un augment de la despesa pública i en un dèficit.





Per a la CEOE, cal tenir en compte l'escenari econòmic dels propers mesos a causa del Brexit ia la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina.





Segons la seva opinió, aquests dos aspectes macroeconòmics podrien afectar la productivitat espanyola. Per això, des de la cúpula de la patronal destaquen que qualsevol mesura empresarial ha de tenir en compte la situació britànica i nord-americana.





Temen des de la CEOE que s'augmenti la pressió fiscal sobre els empresaris perquè el document elaborat pel PSOE inclou una proposta de reforma de l'Impost de Societats que fixaria un tipus mínim del 15 per cent per a les grans empreses i del 18 per cent per a les entitats