Espanya és el país més infeliç d'Europa

Australians i canadencs comparteixen podi mundial en el rànquing de la felicitat, ja que el 86 per cent dels seus ciutadans afirmen ser feliços, els segueixen la Xina (83%) i els Estats Units (79%), segons l'Informe Ipsos Global Advisor on Global Happiness 2019 elaborat en 28 països sobre les fonts de felicitat, i que situa Espanya com el penúltim país del món i l'últim a Europa, amb només un 46 per cent de població feliç.













A nivell europeu, França i Gran Bretanya són els països que es declaren més feliços. Vuit de cada deu francesos considera que és una persona feliç, igual que el 82 per cent dels britànics. Els menys feliços són els argentins (34%), els espanyols (46%) i els russos (47%).





No obstant això, es pot observar que, a nivell mundial, la felicitat se situa 6 punts per sota respecte a l'any 2018, disminuint del 70 al 64 per cent de mitjana en 2019. Així mateix, quatre dels set països d'Europa Occidental inclosos en el rànquing mostren una tendència similar a la mitjana mundial: el percentatge de ciutadans que se senten més feliços és més baix que el 2018.





Gran Bretanya i Alemanya són els únics països occidentals europeus enquestats en els quals els nivells de felicitat són més alts el 2019 que el 2018.





En països com Bèlgica, Suècia i Itàlia s'ha produït una caiguda generalitzada de la felicitat, a Espanya, en concret la baixada és del 6 per cent. A més, el nivell de felicitat també ha retrocedit a l'Índia (83% vs 77%), a Sud-àfrica (70% vs 59%), Corea del Sud (57% vs 54%) i el Japó (60% vs 52%), mentre que s'ha mantingut en països com la Xina (85% vs 82%) i Aràbia Saudita (76% vs 77%).













Els diners no donen la felicitat als espanyols. Segons aquesta enquesta tenir salut i benestar físic (58%), els fills (51%) i les relacions sentimentals (48%) són els aspectes de la vida que més satisfacció generen en els espanyols, que també se senten feliços amb la seva seguretat personal (45%), i amb saber que la seva vida té sentit (42%).





No obstant això, no tots els aspectes sobre els quals es pregunta als enquestats a Espanya llancen dades tan optimistes. Per a gairebé dos de cada deu espanyols un nou rumb polític al país, la quantitat de temps o els diners que donen a ONG o ajudar altres persones és el que menys feliços els fa. Així mateix, el temps emprat en les xarxes socials (9%) i mudar-se a un altre país (8%) es troben entre les qüestions que menys felicitat generen als espanyols.