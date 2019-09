Augmenta un 22 per cent el nombre de persones sense llar que no sap on trobar ajuda

El nombre de persones sense llar que no sap on acudir ha augmentat un 22 per cent en l'últim any, segons dades de la fundació Arrels.









Un total de 1.468 persones van acudir al centre obert de l'entitat al carrer Riereta de Barcelona entre l'1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de el 2019. Aquesta xifra suposa un augment del 21,7 per cent més que els dotze mesos anteriors.





La major part dels dubtes dels usuaris se centren en on poder anar a dutxar-se i canviar-se de roba, com aconseguir allotjament ja quins serveis socials tenen accés.





Cada mes, Arrels ha orientat una mitjana de 122 persones, el perfil és molt diferent, ja que es tracta d'adults sols, en parella, joves que han sortit de centres de menors i famílies amb nens.





La fundació considera "preocupant" la desorientació dels usuaris sobre què poden fer i on poden acudir.





Segons les seves dades, gairebé el 80 per cent de les demandes que han atès tenen a veure amb serveis higiènics i el 30 per cent ha preguntat sobre si poden canviar-se de roba.





En el 24 per cent dels casos han demanat informació sobre com accedir a un habitatge.





Des d'Arrels, reclamen "polítiques preventives perquè la gent no perdi la seva casa, promoure l'accés a l'habitatge social i facilitar l'accés als serveis socials i als recursos existents en el mateix municipi on viu la persona".





A curt termini, també considera imprescindible que hi hagi més punts de serveis higiènics i habilitar consignes de llarga durada on les persones sense llar puguin dipositar les seves pertinences.