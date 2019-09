Negres presagis econòmics

Segons l'OIT, des que va començar la crisi hauria 30 milions de desocupats més en el món i per al 2019, el nombre total de desocupats seria de 213 milions (6% de la població activa) conjuminat amb un dèficit de 65.000 milions de dòlars en els pressupostos dels països pobres i amb prop de 44 milions de persones vivint en l'absoluta pobresa, pel que les autoritats econòmiques mundials haurien de impulsar la fràgil i incipient recuperació econòmica global, promoure una capacitat productiva diversificada i garantir una evolució equilibrada dels ingressos.





No obstant això, el proteccionisme econòmic implementat per Donald Trump, la inestabilitat financera dels EUA i la possibilitat d'un Brexit traumàtic podria provocar que la crisi sistèmica acabi llastrant la incipient i fràgil recuperació econòmica mundial i desemboqui en escenaris d'estancament econòmic secular (secular stangantion) , ja que el fenomen de la globalització econòmica ha aconseguit que tots els elements racionals de l'economia estiguin interrelacionats entre si a causa de la consolidació dels oligopolis, la convergència tecnològica i els acords tàcits corporatius.





Tot i els senyals evidents de deteriorament econòmic, la possibilitat real de la tercera onada de la recessió estaria passant desapercebuda per a la majoria d'agències de qualificació a causa de la desconnexió amb la realitat que els portaria a justificar l'exuberància irracional dels mercats, amb el que es compliria la famosa frase de l'iconoclasta John Kenneth Galbraiht. "Hi ha dues classes d'economistes: els que no tenim ni idea i els que no saben ni això".