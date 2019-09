Investiguen vuit comandaments policials per les càrregues de l'1-O a Barcelona

El regidor de Drets de Ciutadania i Immigració de Barcelona, Marc Serra, ha anunciat aquest dijous que un jutge de Barcelona ha imputat vuit responsables policials per les càrregues durant la jornada de l'1-O a 27 centres escolars de la ciutat.





En un apunt al seu compte de Twitter, Serra ha celebrat que el jutge doni la raó a l'Ajuntament: "Per primera vegada, els comandaments policials són imputats per les ordres que van donar, i no per les actuacions desproporcionades en què van intervenir".









Ha afegit que, a causa dels recursos presentats pel consistori, l'Audiència Provincial ha ordenat reobrir les causes arxivades per lesions en els centres Joan Boscà -cinc ferits- i Prosperitat -11 ferits-, i ha dit que és important que els afectats puguin accedir a "la veritat, la justícia i la reparació".