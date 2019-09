Frenada de l'escalada de preus de l'habitatge de segona mà a Barcelona

El preu de l'habitatge usat a Espanya es troba en 2.363 euros per metre quadrat, fet que suposa una pujada del 7,05% en el primer semestre del 2019 --un 5,41% menys respecte el mateix període que 2018--, frenant així la seva escalada i estabilitzant, segons el XXIX Informe sobre el mercat de l'habitatge realitzat pel Grup Tecnocasa i la Universitat Pompeu Fabra (UPF).













En roda de premsa, el director d'anàlisi de Tecnocasa, Lázaro Cubero, ha informat aquest dijous que Barcelona es troba en un moment d'alentiment després d'un període de tres anys d'encariment --de 2014 a 2017--, amb una pujada mínima del 1.37% en el primer semestre del 2019.





Per comunitats, s'observa que les dues ciutats que encapçalen la llista amb preus més alts per metre quadrat, Madrid i Barcelona, estan perdent força, amb 3.190 euros i 2.720, respectivament, el que porta a una "ruptura de la dicotomització".





Segons ha matisat el catedràtic d'economia aplicada de la UPF García-Montalvo, aquesta dicotomització provoca un canvi estructural que passa d'una paralització del centre de les ciutats líder a un moviment operacional en altres llocs on els preus estan més baixos "per tal de trobar més rendibilitat ".





"Les dades que presentem són una bona notícia per a tot aquell que busqui habitatge, tot i que cada zona té el seu propi ritme", ha apuntat Cubero, que, al seu torn, ha explicat un canvi d'escenari, de període de recuperació dels diners perduts a causa de la bombolla immobiliària a un estancament generalitzat dels preus.





L'informe s'ha realitzat amb dades reals de les operacions intermediades pel Grup Tecnocasa i la UPF, des de 2004 i analitza tot el procés de compravenda, des que l'habitatge surt al mercat fins que és venuda.





SECTOR FINANCER





L'import mitjà de la hipoteca registra una pujada del 7,9% a tot l'Estat, arribant als 115.646 euros, amb un alentiment en el centre de Barcelona -154.903 euros- i Madrid --127.794--, i pujades per sobre del 10% en ciutats com Móstoles (Madrid), Leganés (Madrid), l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Màlaga (Andalusia).





El major nombre de pisos venuts estan a la franja d'entre 150.000 i 225.000 euros --34,8% -, amb més sol·licitants en habitatges amb tres habitacions i amb una "sobrevaloració" del preu del 18% a Barcelona i del 19% a Espanya.





Pel que fa a la inversió, Barcelona se situa com la ciutat on menys inversors hi ha, amb un 23%, i un 26% a l'Hospitalet de Llobregat, i amb una forta presència d'estrangers que porta a terme aquestes accions.





El perfil dels inversors està encapçalat per empreses, sobretot a la capital catalana "perquè cada vegada és més difícil encertar una bona compra amb un demandant final", ha explicat Cubero.





Així mateix, el perfil robot del comprador a Espanya és majoritàriament es tracta d'algú que es va a quedar a viure al domicili, d'entre 25 i 40 anys i amb carrera universitària, i en el cas que necessiti un préstec bancari amb contracte indefinit .





Montalvo ha remarcat que el clima polític i econòmic que es respira a Barcelona respon en certa mesura a la situació del sector immobiliari, però ha matisat que "és impossible saber quin tant per cent és exactament".