L'Obra Social 'la Caixa' destina un milió d'euros en ajudes per a habitatge social

L'Obra Social La Caixa destina un milió d'euros per promoure la inclusió social de persones vulnerables facilitant el seu accés a un habitatge digne, de les que es beneficiaran prop de 4.000 persones, ha informat l'entitat aquest dijous en un comunicat.





Seran beneficiàries persones amb discapacitat, que pateixen alguna malaltia o col·lectius de risc d'exclusió social i les seves famílies, a través de les ajudes que l'Obra Social La Caixa ha concedit aquest any a 31 projectes impulsats per entitats socials espanyoles que promouen l'accés a un habitatge temporal digne.





La convocatòria d'Habitatges per a la Inclusió Social és la tercera en resoldre del Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials 2019 que impulsa anualment l'Obra Social La Caixa i que per aquest any destina més d'un milió d'euros.





L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar projectes que contribueixen a promocionar la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d'habitatges temporals d'inclusió.





El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha destacat el compromís de l'entitat "amb tots aquells col·lectius que lluiten per una societat més justa i igualitària, on les persones vulnerables tinguin oportunitats reals d'inserció social".