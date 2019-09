La 'roja' s'enfrontarà contra Romania amb una tàctica ofensiva innovadora

La selecció espanyola de futbol reprendrà aquest dijous la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020 a l'Estadi Nacional de Bucarest, on l'espera Romania, una selecció a la que pot deixar molt despenjada en cas de victòria i amb Robert Moreno obligat a buscar alternatives en atac per les baixes.









Després de quatre jornades disputades, Espanya lidera la classificació del grup F amb un ple de 12 punts i cinc d'avantatge sobre Suècia i Romania, l'únic rival al qual encara no s'ha enfrontat en aquesta fase de classificació. Juntament amb la visita a Suècia, aquest és la trobada més difícil que li resta a la 'Roja'.





El seleccionador Robert Moreno, que afronta el seu primer duel com a tècnic titular de la asboluta, haurà de recomposar la seva idea inicial sense els lesionats Isco i Álvaro Morata (esquinç de genoll), unint-se en el capítol de baixes a la ja coneguda de Marco Asensio. Per a això, Dani Ceballos podria tenir la seva oportunitat. El sevillà està oferint un gran rendiment a l'Arsenal.





A més, Moreno ha confiat en una nova fornada de futbolistes amb experiència a Primera però sense rellevància en la selecció. És el cas de Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain) i Unai Núñez (Athletic), tots dos s'estrenen i són les principals novetats en la llista a la qual torna Paco Alcácer després de la seva excel·lent inici amb el Borussia.





L'ex del FC Barcelona apunta com a titular davant els romanesos a fi d'aprofitar el seu excel·lent moment de forma, de la mateixa manera que el realista Mikel Oyarzabal, que podria completar l'atac després de l'exitós estiu amb la selecció Sub-21 costat d'un altre dels protagonistes durant el mercat, el valencianista Rodrigo Moreno. "Si no estigués bé per jugar no l'hauríem portat", va dir el seleccionador espanyol sobre el '9'.





A més, tornen a la selecció Saúl Ñíguez, Thiago i Suso, protagonista de la primera i única victòria del Milan fins a la data gràcies a les seves assistències. Els qui no ha tingut un lloc en aquesta citació, en relació a l'última, han estat Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Santi Cazorla i Iago Aspas, potser la més sorprenent.