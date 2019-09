Eòlia aposta pel "teatre necessari"

S'ha parlat fins a la sacietat de crisi teatral però la veritat és que, amb totes les matisacions que es vulguin fer, Barcelona viu en l'actualitat una etapa brillantíssima pel que fa a espais i iniciatives escèniques.





Les més conegudes, dins de l'esfera de la promoció pública o de l'activitat comercial, però moltes altres dedicades a assumir el risc que implica desenvolupar projectes renovadors amb suports moltes vegades incerts. Dins d'aquest ampli i de vegades poc conegut ventall d'iniciatives cal destacar el Teatre Eòlia, un centre pluridisciplinar que és, alhora, sala d'espectacles, companyia teatral i escola superior d'art dramàtic.









Tot va començar l'any 2012 quan va sorgir del no-res la Plataforma I+D en un local existent al número 23 del carrer Bailén. Durant una primera etapa es van posar en marxa activitats com la mostra d'intèrprets o creadors emergents i el 2015 l'espai va adquirir ja el nom de teatre Eòlia amb el qual se li coneix ara. A partir de llavors van ser sorgint activitats vinculades al que els seus promotors anomenen "teatre necessari" que és, com va ressaltar Rosa Galindo, aquell que "tracta de vehicular històries silenciades a les que s'ha de donar a conèixer per contemplar-les de forma col·lectiva amb la funció de suscitar reaccions de solidaritat i compromís".





Galindo, amb les seves companyes de l'equip de gestió Ana Espuña i Conchita Fons, han donat a conèixer les característiques de la programació prevista per a aquesta temporada en què Eòlia seguirà "apostant pel teatre emergent, així com per intèrprets i creadors que es troben en la frontera entre la formació i la professionalitat, que pateixen el problema de la desconnexió entre les dues i es troben a cavall entre l'ensenyament i la cultura".





Tot això donarà lloc a la ja tradicional "mostra d'intèrprets i creadors emergents" -amb una de les obres escrita o dirigida per Joan Lluís Bozzo-, el cicle "Fest/i)vers" amb l'actuació de la Companyia del Vers Retrobat, que portarà a l'escenari d'aquest local sengles versions del "Tartuf" de Molière i del "Molière" de Goldoni, l'estrena l'espectacle guanyador del premi "Mostra't 2019" que ha correspost a "Kentuky ha mort" de Clara Torres i Clara Manyós i el cicle "MondayMonday" amb concerts i espectacles musicals, entre actuacions que completen un programa ple de propostes suggerents.