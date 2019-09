La Selecció guanya a Romania en un partit amb homenatge a Luis Enrique

La selecció espanyola va vèncer a Romania aquest dijous (1-2) en el primer partit de l' 'era Robert Moreno', un duel que aplana el seu camí cap a l'Eurocopa 2020 i que es va traduir en un excel·lent homenatge a Luis Enrique després de la tràgica mort de la seva filla que l'ha obligat a deixar la banqueta del combinat nacional.





FOTO: @SeFutbol





Espanya ha canviat de capità en la nau, però l'estil segueix sent innegociable. Una proposta atractiva, protagonista i dominadora per molt que el marcador parli d'una minsa avantatge. La triple campiona d'Europa va poder haver guanyat amb més claredat si el porter romanès no hagués estat pletòric en els primers 45 minuts.





Tatarusanu, meta de l'Olympique de Lió, va ser el gran protagonista del començament. Als 40 segons va desbaratar un mà a mà a Paco Alcácer i cinc minuts després va haver de frenar un altre xut del davanter 'borusser'. Jordi Alba, al quart d'hora, també va poder haver marcat en una jugada on va aparèixer com una exhalació davant la sorpresa romanesa.





El lateral culer no va encertar a obrir el marcador i va haver de ser Sergio Ramos el que aconseguís el 0-1 de penal. La jugada va néixer en botes de Ceballos, el més destacat de la selecció, en ser trepitjat a l'àrea local en una acció que no va passar inadvertit per al famós Aytekin, l'àrbitre del partit. Ramos va transformar la pena màxima aconseguint el seu vuitè gol en els últims nou partits i el vintè primer de la seva carrera amb Espanya. Xifres de davanter.





L'avantatge no va relaxar a la campiona del món, tot el contrari. Primer va ser Rodrigo amb una rematada a boca de canó i acte seguit Alcàsser va tornar a perdonar a l'àrea petita. Fabián, amb la batuta de líder, també es va sumar al festival proposat per Ceballos, però no hi va haver res a fer davant la inspiració de Tatarusanu. El romanès es va vestir d'heroi i va guardar amb vida les esperances del combinat entrenat per Cosmin Contra.





La segona meitat va néixer sota el mantell del segon gol, en aquesta ocasió després d'una gran triangulació que va culminar Alcàsser. Ceballos va fer màgia girant el seu turmell, Alba va exposar l'interior de la bota i el davanter del Borussia només va haver d'empènyer-la. Una obra mestra, 'made in Espanya', que va recordar temps millors i va ampliar la renda.





El 0-2 va obligar a un últim esforç dels romanesos, esperonats per l'entrada de Ianis Hagi, el fill del mític George Hagi, i Florin Andone, autor del gol que va tornar la vida a la trobada. Els de Moreno no van matar el xoc i van deixar respirar el seu rival. Andone no va trigar a aprofitar la petita 'pájara' nacional.





L'exdavanter del Còrdova i Esportiu va guanyar la partida a Sergio Ramos i va marcar de cap el 1-2 a l'hora de partit. El gol va inquietar Espanya, que va començar a patir la resta del xoc.





EXPULSIÓ DE LLORENTE I PATIMENT





Llorente va veure la vermella directa en un mà a mà de Puscas, que va donar més d'un mal de cap a la defensa espanyola, i Kepa va esdevenir salvador amb una parada brutal en el minut 92. Una intervenció que acabarà definitivament amb el debat a la porteria. De Gea es va aixecar de la banqueta per aplaudir-lo.





Romania ho va intentar per tots els mitjans, però Robert Moreno es va resguardar ficant a Mario Bell en els minuts finals. Espanya es va encongir en l'àrea, va suar de valent i va entelar la seva gran victòria amb el 'rush' final de l'adversari. En qualsevol cas, va sortir vencedora per dedicar el seu triomf a Luis Enrique i signar el seu cinquè triomf en sis partits. Vent en popa a tota vela va 'la Roja'.