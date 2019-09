Mor als 95 anys l'expresident de Zimbabwe Robert Mugabe

L'expresident de Zimbabwe Robert Mugabe ha mort aquest divendres als 95 anys d'edat, després de patir una llarga malaltia.









Mugabe, que va governar el país durant gairebé quatre dècades des de la independència del Regne Unit el 1980, va ser forçat a dimitir al novembre de 2017 per un cop d'Estat militar que va alçar al poder Emmerson Mnangagwa.





L'exdirigent ha romàs llargs períodes de temps hospitalitzat a Singapur, on ha mort. Durant anys hi ha hagut especulacions al voltant de la possibilitat que patís un càncer de pròstata, tot i que aquest extrem no ha estat confirmat.





L'actual mandatari ha confirmat la mort de Mugabe i ha expressat que és d'una "gran tristesa haver d'anunciar la mort d'un dels pares fundadors de Zimbabwe i expresident del país".





Mnangagwa ha destacat en el seu compte de Twitter que Mugabe "va ser una icona de l'alliberament, un panafricanista que va dedicar la seva vida a l'emancipació i empoderament de la seva gent". "La seva contribució a la història del nostre país i continent mai serà oblidada. Que la seva ànima descansi en pau", ha manifestat.





Al novembre, el president de Zimbabwe va explicar que Mugabe ja no podia caminar quan va ser ingressat en un hospital de Singapur, sense detallar a quin tractament ha estat sotmès.





Mugabe va dimitir del seu càrrec al novembre de 2017, el que va posar fi a 37 anys de Presidència que van començar amb la promesa de l'alliberament colonial de l'antiga Rhodèsia i es van tornar en constants conflictes que han impossibilitat l'estabilitat del país.





La seva activitat de lluita revolucionària per l'alliberament de Rhodèsia el va portar el 1964 a la presó acusat de terrorisme. Va romandre deu anys entre reixes, durant els quals va realitzar els seus estudis de Dret.