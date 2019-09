Barcelona escalfa motors per a la Mercè 2019

La festa major de Barcelona, la Mercè, transcorrerà enguany del 20 al 24 de setembre i aproparà als assistents l'energia creativa de la ciutat convidada, Beirut, i celebrarà l'Any Brossa amb projeccions a la façana de l'Ajuntament, amb l'objectiu de reviure el món creatiu del poeta visual Joan Brossa.









En una roda de premsa aquest divendres, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha explicat que hi haurà 60 escenaris repartits en 17 espais dels districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sant Martí, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i Nou Barris, i que seguirà en espais emblemàtics com la Ciutadella i al Castell de Montjuïc.





També s'han programat 147 espectacles de teatre, dansa i circ -amb 430 funcions previstes - i 57 activitats de cultura popular, en una celebració que també acull el festival d'entitats Associa't a la Festa, a la plaça Catalunya, els dies 21 i 22, que reunirà 275 entitats que oferiran més de 175 activitats.





La responsable de Mercè Arts de Carrer (MAC), Marta Almirall, ha dit que s'ha convidat a artistes de diferents disciplines de les arts escèniques que representen el teixit cultural de la capital libanesa, i el parc de la Ciutadella viurà 'Una nit a Beirut 'sota la direcció de Miquel Setó.





La Mercè també tindrà com a protagonista a l'Àfrica al parc de la Trinitat a través d'una col·laboració amb artistes d'origen africà que resideixen a la ciutat, així com companyies internacionals convidades, mentre que la ribera del riu Besòs celebrarà el dia 24 de setembre el 25 aniversari de Pallassos sense Fronteres.





Com cada any, l'inici de les festes el marcarà el pregó, que aquest any està a càrrec de l'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena, mentre que les Diades castelleres seran els dies 22 i 24 de setembre i commemoraran el 50 aniversari dels Castellers de Barcelona.





El correfocs de la Mercè serà el dissabte 21 a partir de les 18.30 hores, i el dies 24, com a final de festa, tindrà lloc el tradicional Piromusical a l'avinguda Maria Cristina, que homenatjarà els Beateles, el Gran Teatre del Liceu, Glenn Miller i la soprano Montserrat Caballé.





Diumenge 22 se celebra el Dia sense Cotxes, que forma part de la Setmana Europea de la Mobilitat, i les festes de la Mercè s'uneixen a commemorar l'efemèride amb activitats a les Via Laietana des de les 11 a les 20 hores, que quedarà lliure de vehicles i en la qual s'instal·laran espais de joc.