El monjo de Montserrat Andreu Soler era un "depredador sexual"

La comissió d'investigació sobre els presumptes abusos a menors comesos al Monestir de Montserrat (Barcelona) ha rebut 12 denúncies contra el monjo Andreu Soler -mort el 2008-, sobre el qual ha conclòs que va ser "un depredador sexual i un pederasta" que va abusar en l'entorn dels 'scouts' entre 1972 i 2000, mentre que ha rebut un informe sobre dos abusos a l'Escolania per part del que va ser responsable entre 1960 i 1968, V.T.M.









"Els abusos del germà Andreu responen a una manera de vida, a un patró repetitiu sense penediment, ni propòsit de canvi, ni admissió de la culpa", el que veu com dolorós, totalment censurable i incriminable, ha conclòs l'informe.





El correu electrònic que va obrir la comissió va rebre un total de 12 denúncies, l'última a data de 27 de febrer, i totes es refereixen al monjo Soler, sent la majoria menors d'entre 15 i 17 anys -en dues casos tenen 18 anys-, amb relats molt similars.





El monjo s'acostava als menors "per guanyar-se la seva confiança i així poder abusar sexualment d'ell" -encara que alguns casos no els coneixia-, ja sigui en una ocasió o repetits en el temps, i en algun cas constaten violència física, mentre que en altres va ser un intent perquè el nen ho va aconseguir evitar.





"S'observa, amb el pas del temps, un agreujament del delicte i més urgència en la seva realització", i els investigadors han constatat que tant en els quals van ser repetits com en els que va ser un sol abús, l'empremta i les conseqüències emocionals i psicològiques són inesborrables, com va alertar l''exscout' Miguel Hurtado, que va ser el primer a treure a la llum aquests presumptes abusos a principis d'any.





La comissió ha conclòs que, en el cas dels abusos a escortes que situa fins a 2000, "es va ometre qualsevol tipus d'actuació", sense cap acció per part de l'abat Sebastià Maria Bardolet (que va estar entre 1989 i 2000), però no pot concloure si es va amagar o simplement es va actuar per desconeixement, tot i que relata que hi havia rumorologia suficient per reunir els pares, actuar contra Andreu Soler o apartar dels joves.





L'abat Josep Maria Soler va tenir coneixement d'aquesta denúncia sis mesos després de la seva elecció en 2000 i va decidir apartar Andreu Soler dels escortes, el va enviar al Monestir del Miracle -sense contacte amb menors- i es va posar a disposició de la víctima i de la seva mare.





La comissió, constituïda el 24 de gener, ha estat integrada per l'advocada Cristina Vallejo, el metge Xavier Pomés i la psicòloga Begoña Elizalde, amb participació, amb veu i sense vot, del portaveu del monestir, Bernat Juliol, que ha fet tasques de secretari, coordinador i enllaç amb el monestir.





El seu treball ha consistit en la consulta d'informacions i arxius i entrevistes individuals a què van accedir vuit denunciants persones, així com amb experts en abusos a menors i amb membres de la comunitat monàstica: l'abat del monestir, Josep Maria Soler; l'abat emèrit Sebastià Maria Bardolet i Josep Maria Sanromà (actualment a Roma).





En un comunicat aquest divendres, la comunitat de Montserrat i l'abat Soler han afirmat que fan seu aquest informe, en el cas de tots dos agressors: "Davant aquests casos vergonyosos d'abusos a menors comesos per membres de la nostra comunitat, demanem perdó a totes les víctimes i ens posem a la seva disposició ", alhora que ha manifestat el seu compromís de lluita contra aquesta problemàtica social.