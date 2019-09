Nou operatiu policial contra carteristes al metro i els trens de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional ha tornat a posar en marxa el matí d'aquest divendres un altre dispositiu contra carteristes reincidents al metro de Barcelona i Rodalies de Catalunya.









L'operació s'ha activat a prop de les 11.00h a les cinc línies del metro de Barcelona i a les zones de més afluència de Rodalies de Catalunya, entre elles Plaça Catalunya i Plaça Espanya.





Han intervingut el departament d'ordre públic i seguretat ciutadana de Mossos d'Esquadra, la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional i competències de la Guàrdia Urbana, juntament amb la col·laboració d'agents de seguretat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i d'Adif.





Segons ha informat Mossos, l'objectiu és localitzar "sota criteris policials obvis" carteristes reincidents in fraganti i detenir-los per identificar-los amb la finalitat de prevenir futurs furts al transport públic i per a l'acció delictiva.





Aquest dispositiu se suma al que va tenir lloc a mitjans d'agost, sota el nom 'Draga', que es va saldar amb 70 identificats i 22 detencions, 11 de les quals van passar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona (CIE).