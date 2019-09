Espanya es cola a quarts de final després d'imposar a Itàlia (67-60)

La selecció espanyola de bàsquet s'ha classificat per a quarts de final del Mundial de la Xina després d'imposar aquest divendres a Itàlia (67-60) en la primera trobada de la segona fase, un duel molt igualat resolt gràcies a la gran tasca defensiva en els minuts finals i que permet arribar sense pressió al següent duel davant la poderosa Sèrbia.









Després de tres victòries irregulars en la fase inicial, Espanya tenia marcat aquest dia en vermell en el seu calendari particular, ja que una derrota li hagués posat gairebé impossible el seu futur en el campionat. El desvergonyiment en atac de Juancho Hernangómez (16) i el sacrifici enrere per frenar un rival anàrquic, amb un desconegut Marc Belinelli (3/16 en tirs de camp), van permetre complir amb èxit la missió.





I això que a falta de quatre minuts el futur pintava negre per a Sergio Scariolo i els seus pupils després d'un triple de Danilo Gallinari, el millor de la 'azzurra' amb 15 punts, que posava el 52-56. En els moments decisius, Espanya va regalar un 'clínic' defensiu als espectadors xinesos i va aconseguir córrer la pista per aconseguir cistelles fàcils que van voltejar la situació.





Una agònica cistella de Marc Gasol, la primera que anotava el pivot en un partit nefast en atac, coronava un parcial de 10-0 i deixava el partit sentenciat a falta de 1:07 (62-56). Després de quatre minuts sense anotar, els italians tornaven a fer-ho, però ja era massa tard per evitar la seva eliminació.





Va ser el final feliç per a una feina que, igual que en dies anteriors, va començar malament (5-15, min. 7). Els nervis van tenallar d'inici a Espanya, que va encadenar diverses pèrdues, i va haver de ser l'energia de Sergio Llull, dubte abans del partit per un esquinç de canell, qui despertés al seu equip.





JUANCHO ES LLICÈNCIA I CLAVER ES MULTIPLICA





Amb un triple de Rudy Fernández va aconseguir posar-se per primera vegada a dalt en el marcador (25-24, min. 16) i l'equilibri es va mantenir fins al descans, que l'equip espanyol va arribar sense tirar ni un sol tir lliure. Va ser en el tercer quart quan va emergir la figura de Juancho Hernangómez, imparable per Alessandro Gentile, i també quan Ricky Rubio, molt accelerat per moments, va celebrar amb ràbia un '2+1' que posava la màxima renda (46-38, min. 27).





No obstant això, Itàlia va tenir forces per a un nou empenta de la mà de Gallinari i Luigi Datome (12) i malgrat Belinelli (0/6 en triples ell sol i 4/20 seu equip), entestat en tirs impossibles i llastrat per la bones defensa de Rudy. Els jugadors de Romeu Sacchetti li van tornar la jugada al seu rival amb un parcial de 6-16 que els feia somiar amb la remuntada.





No obstant això, aquí es va acabar l'energia del caòtic equip italià i va emergir la disciplina en defensa d'Espanya, que va rematar el duel des del tir lliure, davant un altre mal dia des de la línia de tres (6/23), i amb la polivalència de Víctor Claver com a arma cada vegada menys secreta.





Superat aquest punt d'inflexió, la selecció ja atalaia el seu camí en les eliminatòries. Si perd amb Sèrbia, jugarà a quarts contra el guanyador de l'Argentina-Polònia, amb els Estats Units dibuixant-se en una hipotètica semifinal. Per contra, si guanya al puixant equip balcànic jugarà contra el perdedor de l'esmentat trobada i transitarà per l'altra part del quadre.