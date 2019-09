El Govern central no contempla com una opció plausible tirar endavant la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, sense comptar amb el compromís de Unides Podem que seguirà col·laborant amb el PSOE el dia després de la formació d'aquest nou Executiu.









"No visualitzem un escenari en el que s'arribi a una investidura sense després una col·laboració, no crec que cap força política pugui estar en aquesta deriva", ha advertit la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, que considera que admetre això seria "un racó fosc, un cul de sac (un carreró sense sortida) ".





Així s'ha pronunciat la ministra d'Educació en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, confirmant l'aspiració del PSOE de tancar amb Unides Podem un acord que no es limiti només a la investidura, sinó que garanteixi l'estabilitat de la legislatura.





Tot i que la reunió de dijous entre els equips negociadors del PSOE i Unides Podem es va saldar amb els morats queixant-se de la "posició inamovible" del PSOE, Celaá ha reconegut que, tot i la persistència de diferències entre les dues formacions, el compromís de les dues de seguir parlant "no és poc en una negociació".





MILLOR LA NEGOCIACIÓ AMB LES CONFLUÈNCIES





També ha valorat com un element positiu el fet que en la reunió de dijous la delegació de Podem fos més àmplia que en les negociacions de juliol i inclogui a totes les confluències i IU perquè, ha precisat, és "important que tothom tingui tota la informació "del que allà es parla.





De fet, i sense voler entrar en més detalls, ha comentat que ahir hi va haver oportunitat de traslladar a la delegació de Unides Podem "informació que curiosament no tenia sobre alguns aspectes dels quals s'havia vingut parlant" en les converses entre Sánchez i Iglesias.





En aquest sentit, ha garantit que en algun moment hi haurà alguna reunió o contacte entre Sánchez i el líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, i ha assenyalat que els socialistes aspiren que les converses que han reprès amb els morats puguin "anar generant aquesta confiança "que es va perdre al juliol i de la negociació" pugui emergir una cosa nova ".





Celaá ha obert la porta a que la proposta llançada dimarts per Sánchez sigui millorada per Podem. Aquesta oferta consistia en un programa de govern amb 370 mesures, uns mecanismes de fiscalització sobre el compliment del que promès (amb participació del Parlament i de la societat civil) i la incorporació dels morats en òrgans i institucions de l'Estat.





L'oferta de Sánchez, ha remarcat, està "oberta a canvis i matisos". "Això és negociar, transar, trobar resultats allà on no existeix", ha assenyalat, abans d'advertir que només falta Unides Podem per "pujar" a un acord al qual ja s'han sumat el PRC, PNB i ERC. Aquestes dues últimes formacions s'han compromès a facilitar la investidura (el PNB amb un vot a favor i ERC amb l'abstenció) de Sánchez si aquest lliga abans els vots de Podem.





COOPERACIÓ, PERÒ NO COALICIÓ





Això sí, Celaá ha estat rotunda a l'hora de ratificar que el PSOE rebutja de ple la fórmula del Govern de coalició que sí va arribar a acceptar el juliol passat. El que no exclou que es puguin trobar "fórmules de cooperació potents" perquè Podem participi en les tasques de l'Estat.





Preguntada què guanyaria Podem acceptant una oferta per sota de la que se li va fer al juliol, ha contestat que això "ho haurà de mesurar" Podem, tenint en compte quines són les seves "fortaleses" i "debilitats", i "en quin escenari es mouen "i quins riscos afrontar, en una vetllada al·lusió a la repetició electoral.





Després de recordar que Podem rebutjar una oferta de govern de coalició que li concedia el Ministeri de Sanitat, que suposa el 10 per cent de la despesa pública, Celaá ha remarcat que hi ha "altres formes de guanyar" més enllà de la presència o no en el Consell de Ministres, com pot ser la participació en la posada en marxa d'un programa de govern progressista. "No puc concebre que una formació d'esquerres això no ho consideri un guany", ha indicat.





Celaá ha ressaltat que el Govern central "manté la seva esperança que aviat pugui deixar d'estar en funcions", i alhora ha advertit que a partir d'octubre Espanya s'enfrontarà a reptes com la possible sortida abrupta del Regne Unit de la UE, la reacció a la sentència del 'procés' o els símptomes de desacceleració econòmica que requereixen que el país estigui "fort" per suportar aquestes turbulències.