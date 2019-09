El Teatre Tívoli celebra el seu centenari

Per unes hores el venerable Teatre Tívoli del carrer Casp es va transformar en espai propici per al desenvolupament d'un escape room. No, el Grup Balañá no havia decidit canviar l'orientació del local, només volia celebrar una trobada amb la premsa poc convencional per informar de la celebració del centenari de l'actual edifici del teatre i comentar les novetats que portarà a Barcelona aquesta empresa en els quatre locals que gestiona: Coliseum, Borràs i Capitol, a més del ja citat Tívoli.









María José Balañá, actual responsable de l'empresa propietària, va recordar la discreció amb què el Grup empresarial que dirigeix informa de les seves novetats i ha recalcat seguidament que al Tívoli, en ocasió del seu centenari, dedicarà aquest escenari primordialment als grans musicals. Així ara mateix està en cartell 'Rhapsody of Queen', el dia 12 arribarà 'Flashdance', per donar pas després a 'El jovencito Frankenstein', 'West side story', 'A chorus line' i finalitzar la temporada amb 'El médico'. Per al Coliseum s'ha programat un altre gran musical, 'La tienda de los horrores' i s'ha aconseguit convèncer els components de Tricicle que retardin la seva anunciada retirada i reposin a partir del gener 'Hits', tot això unit a actuacions de Los Vivancos i Los Morancos, entre d'altres espectacles.





El Borràs iniciarà temporada amb un clàssic d'Agatha Christie, 'Mort al Nil', i, a part de diversos títols i muntatges, estrenarà a la primavera una comèdia negra de Jordi Casanovas titulada 'Sopar amb batalla'. I les dues sales de Capital -l'antic Can Pistoles, aquí va passar a l'inrevés: un cinema de tota la vida que es va transformar en teatre- continuarà amb la seva mosaic d'espectacles de petit format, diàlegs, comèdies, etc. destacant Balañá que Toni Moog complirà el seu onzè primera temporada en aquest local.





María José Balañá va aprofitar la trobada per presentar als mitjans de comunicació al personal que fa possible el funcionament de l'activitat teatral de l'empresa encapçalat per Héctor Rojas.





Breu història d'un teatre més que centenari





El solar on es troba actualment el Teatre Tívoli va ser des de principis del segle XIX un jardí destinat, com altres tants espais del Passeig de Gràcia i els seus voltants, a activitats lúdiques i d'esplai. L'any 1862 es va fer càrrec Ignasi Elías i el va dedicar a activitats teatrals, als efectes del va construir un modest edifici que va entrar en servei en 1875. Quan la urbanització de la Plaça de Catalunya va obligar a desmuntar el circ que hi havia al seu centre, aquest espectacle es va traslladar al Tívoli, on va romandre durant molts anys, encara que poc a poc va simultaniejar aquesta activitat amb altres espectacles de teatre, sarsuela i revista i iniciada la segona dècada del segle XX es van registrar actuacions de Margarida Xirgu i Enric Borràs.





Tot això va finalitzar amb la clausura del teatre i enderrocament en 1918 però va ser per construir un nou i molt més elegant edifici -el que ara es commemora precisament el seu centenari-, que va passar per diverses peripècies, entre elles les derivades de la guerra civil. El 1949 es va fer càrrec del local l'empresari taurí Pedro Balañá Espinós, que el va convertir en cinema. Amenaçat de demolició en 1990, els néts de l'empresari taurí el van adquirir el 1992 i van recuperar com teatre quatre anys després, activitat que no ha abandonat ja.