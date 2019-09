L'exfiscal Anticorrupció Pedro Horrach ha assegurat aquest divendres que el sindicat Manos Limpias "ha destruït moltes reputacions" i ha advocat per eliminar la figura de l'acusació popular del sistema jurídic espanyol, perquè "és una perversió".









Així s'ha expressat Horrach durant la presentació del llibre 'Manos Limpias, manos sucias', del periodista Javier Chicote, que aprofundeix en els casos de corrupció que envolten al sindicat. "Em van fer mal, igual que van fer mal a moltíssima gent", ha emfatitzat Horrach.





En la seva presentació del llibre, Horrach ha declarat que Manos Limpias -el sindicat que va acusar la infanta Cristina en el cas Nóos- funcionava "presentant contínuament denúncies" perseguint la "destrucció social" de les seves víctimes, sense importar "ni com, ni qui estava davant ". De fet, el que va exercir l'acusació pública en el cas Nóos ha explicat que va ser objecte de diverses demandes per part del sindicat, que van ser desestimades.





ELIMINAR LA FIGURA DE L'ACUSACIÓ POPULAR





Per això, Horrach ha defensat l'eliminació de l'acusació popular en el sistema judicial espanyol, una figura que "no existeix en cap altre país del món", ha recalcat.





Per reforçar aquest posicionament, Horrach -que avui exerceix d'advocat en un despatx privat- ha argumentat que aquesta figura "no està sotmesa a les prescripcions que determina el fiscal", i "l'únic que provoca són distorsions". En aquesta línia, ha recalcat que l'acusació popular "no tenen interès directe" en la causa "perquè no són perjudicats" però "poden interferir". "Quin sentit té?", s'ha preguntat.





CHICOTE: "FER PERIODISME DE QUALITAT ÉS CAR"





Per la seva banda, el periodista Javier Chicote ha explicat que amb el llibre ha volgut fer una "radiografia" de Manos Limpias, organització que, ha recordat, "no ha destapat res".





En particular, Chicote ha incidit que els representants del sindicat "es van presentar Nóos quan Urdangarin ja estava imputat", i ho van fer, a parer del periodista, en veure la possibilitat d'obtenir atenció mediàtica.





Chicote ha parlat de les "pressions" i les demandes rebudes pel seu treball d'investigació i ha insistit que "fer periodisme de qualitat és car". "Arriba un moment que et ofeguen econòmicament", ha lamentat.