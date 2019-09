Creen una prova d'orina que permet detectar càncer de còlon

Investigadors de l'Institut Mèdic Howard Hughes (Estats Units) han creat una prova simple i no invasiva d'orina que, provada en ratolins, canvia el color de la mateixa quan detecta la presència del càncer de còlon.









La tecnologia, publicada a la revista 'Nature Nanotechnology', està en una etapa inicial de desenvolupament i funciona injectant en ratolins amb aquest tumor nanosensors, els quals són tallats pels enzims coneguts com proteases que passen a través del ronyó i tenyeixen de blau el color de l'orina, cosa que no passa quan s'injecta en rosegadors sans.





"En aprofitar una reacció química que produeix un canvi de color, aquesta prova es pot administrar sense la necessitat d'instruments de laboratori cars i difícils d'utilitzar. La lectura simple podria ser capturada per una imatge d'un telèfon intel·ligent i transmesa a metges remots per contactar amb els pacients amb el tractament", han dit els investigadors.





Quan els tumors creixen i es propaguen solen produir senyals biològics, coneguts com biomarcadors, que els metges utilitzen per detectar i rastrejar malalties. No obstant això, no tots els biomarcadors hi prenen part activament en el creixement tumoral, i la majoria estan presents en quantitats tan petites que poden ser difícils de trobar.





Una família de proteïnes tumorals conegudes com a metal·loproteïnases de matriu (MMP) ha cridat l'atenció com biomarcadors potencials, ja que ajuden a promoure el creixement i la propagació dels tumors. Molts tipus de càncer, inclosos els tumors de còlon, produeixen alts nivells de diversos enzims MMP, inclosa una trucada MMP9.





En aquest estudi, l'equip va desenvolupar nanosensors on els nanoclústers d'or ultra petits (AuNC) es van connectar a un portador de proteïnes a través d'enllaços trencats per MMP9s. Per desenvolupar la prova d'orina que canvia de color, els investigadors van utilitzar dues propietats d'AuNC: la seva petita grandària i la seva capacitat per causar un canvi de color blau quan es tracta amb un substrat químic i peròxid d'hidrogen.





Així mateix, els científics van dissenyar els complexos de proteïna AuNC per desmuntar després de ser tallats per MMP en el microambient tumoral o càncea la sang. Quan es trenquen, els AuNC alliberats viatgen a través de la sang i són prou petits com per filtrar-se a través dels ronyons cap a l'orina.