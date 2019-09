Nadal es classifica per a la final de l'US Open 2019

El tennista Rafa Nadal s'ha classificat per a la final de l'Open dels Estats Units després de vèncer en semifinals del Grand Slam Matteo Berrettini per 7-6 (6), 6-4 i 6-1 en dues hores i 34 minuts.









D'aquesta manera, el de Manacor aspira a aconseguir el seu quart Open dels Estats Units i, per a això, haurà de vèncer Daniil Medvédev.





El partit contra Berrettini no va ser fàcil per al tennista espanyol, que va resultar un desgast que no va acusar ni en el físic ni en l'emocional.





Nadal va resoldre una situació complicada, ja que Berrettini va tenir 4-0 d'avantatge en el tie break del primer set.





Rafa no va concedir una sola bola de set, però no va aconseguir trencar el servei de Matteo fins a la desena bola de break i va acabar amb 3/15 en aquest apartat. Finalment, l'estratègia de Nadal va vèncer i va deixar un punt per a la història que va posar en peu a Nova York.





El partit entre Rafa Nadal i Daniil Medvédev tindrà lloc el diumenge a les 22 hores.