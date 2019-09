Sánchez a Iglesias davant l'amenaça d'eleccions: "Tenim els vots, els escons i el programa"

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exhibit aquest dissabte des de Toledo el suport amb què compta dins del seu partit per enfrontar-se a una repetició de les eleccions el 10 de novembre abans de conformar un Executiu inestable de la mà d'Unides Podem.





En una intervenció davant centenars d'alcaldes, regidors i representants municipals del PSOE congregats al Palau El Greco, Sánchez ha carregat sobre la formació de Pablo Iglesias tota la responsabilitat d'evitar la repetició dels comicis.





"Tenim els vots, els escons, el programa comú progressista. L'única cosa que necessitem, i és al que convido Podem, al fet que doni un pas endavant, desbloquegi i tinguem una investidura per a una legislatura progressista i govern progressista ", ha reclamat.

















Sánchez no només busca que Podem li permeti superar la investidura, sinó que es comprometi a garantir l'estabilitat del seu govern, per aquest motiu li hagi ofert acordar un programa comú amb 370 mesures que, diuen els socialistes, estan disposats a pactar, malgrat que l'hi han donat ja molt definit. Abans de conformar un Executiu inestable que es vegi abocat a convocar eleccions en sis mesos o un any, la cúpula del PSOE trasllada que és preferible repetir les eleccions ara.





Aquesta convicció, estesa en el si del partit i que per tant transcendeix a l'entorn més pròxim a Sánchez, s'ha encarregat de verbalitzar el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que ha agraït a Sánchez no estar pensant en "demà" , sinó en "demà passat".





"La gent avui valora que no vulguis ser president de qualsevol manera i a qualsevol preu", ha subratllat García-Page, que assegura que els socialistes no volen repetir unes eleccions que ja van guanyar ni donar "segones oportunitats per a l'extrema dreta". "El que volem és normalitat institucional i una agenda progressista" que el PSOE, ha dit, està disposat a pactar amb altres partits.













Ara bé, García-Page també ha deixat clar que el PSOE, encara que no vulgui eleccions, "sempre està preparat si cal demanar de nou la confiança de la gent" i la investidura no pot ser "a qualsevol preu".