Feijóo a Casado: "La suma a Galícia és el PPdeG"

El president dels populars gallecs, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dissabte el suport del partit a Galícia a Pablo Casado per liderar el PP nacional, però li ha recordat que "la suma a Galícia és el PPdeG", en al·lusió a possibles confluències sota 'paraigua' polític com el de 'Espanya Suma' amb Cs i Vox.









Així ho ha traslladat el mandatari gallec durant la seva intervenció en l'acte d'inici de curs polític, celebrat davant de més de mig miler de persones a Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), i en què finalment ha estat Casado, tot i que inicialment no estava prevista la seva presència per problemes d'agenda.





El president del PPdeG ha assenyalat que "aquest any no és un any més, serà el millor any", i ha destacat que el PP vol "continuar treballant" perquè "Espanya ho necessita més que mai, necessita el PP més que mai" .





"Tens el nostre suport per liderar aquest partit, perquè Espanya ho necessita, i el tindràs més que mai", ha afirmat.





No obstant això, Feijóo, a qui s'identifica amb una ala més centrada del partit, també ha volgut traslladar un missatge clar del que, al seu parer, ha de ser ser el PP en l'escenari polític espanyol, un "gran partit de centre dreta , de centre liberal, reformista", i ha afegit que" a través del president Casado", es vol "reconstruir" aquest partit.





En el cas de Galícia, ha postil·lat, "el PP serà portaveu d'una Galícia unida" perquè "la suma a Galícia és el PPdeG". "Units hem aconseguit grans victòries", ha constatat.