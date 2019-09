Eto'o penja les botes

El davanter camerunès Samuel Eto'o ha anunciat aquest dissabte el seu adéu als terrenys de joc després de 22 anys com a professional on ha aconseguit proclamar-se campió d'Europa en quatre ocasions, conquerir un or olímpic i ser nomenat millor jugador africà quatre vegades, entre d'altres èxits.





Eto'o, de 38 anys, va anunciar la seva retirada a través d'un enigmàtic missatge en el seu compte oficial d'Instagram. "El final. Cap a nou desafiaments... Gràcies a tots, molt d'amor i adrenalina", ha indicat el 'lleó indomable' a tots els seus seguidors.





El que va ser davanter del FC Barcelona va conquistar la 'Champions League' en quatre ocasions. La primera va ser amb el Reial Madrid, l'any 2000, encara que la seva presència va ser testimonial i després va aixecar la Copa d'Europa en dues ocasions amb els culers (2006 i 2009) i una altra més amb l'Inter de Milà (2010).





Amb Camerun va aconseguir la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Sidnei 2000, va ser campió d'Àfrica en dues ocasions i internacional en 118 ocasions havent aconseguit una xifra de 56 gols.





A més, és l'únic jugador africà de la història que ha participat en quatre Mundials.





Eto'o va arribar a Espanya gràcies al Reial Madrid, però la falta d'oportunitats el va portar a buscar un lloc a Segona Divisió. El jugador nascut a Douala va recalar al Leganés, on amb prou feines va aconseguir tres gols i va poder donar-se a conèixer. Després de deixar Butarque i una nova cessió a l'Espanyol, Eto'o va signar pel Mallorca (2000-2004).





A l'illa es va proclamar campió de la Copa del Rei i això el va catapultar al FC Barcelona, on va gaudir dels seus millors anys com a professional (2004-2009). A partir d'aquí va deixar Espanya per militar a l'Inter de Milà, Chelsea, Everton, Sampdoria i Antalyaspor, abans de acomiadar-se del futbol al Qatar FC.