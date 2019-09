UGT carrega contra la contractació temporal fraudulenta i exigeix sancions més altes

UGT assenyala que l'actual regulació sobre contractació temporal a Espanya és "un terreny abonat per a l'abús" i amb la qual surt "barat defraudar", pel que exigeix sancions més altes a les empreses per evitar el frau de llei.





El sindicat també demana una regulació per a aquesta modalitat contractual "més clara i estricta" que s'apliqui una indemnització al treballador pel perjudici sofert.









Sota el seu punt de vista, "la normativa hauria d'anar més enllà, el taxa amb absoluta claredat les causes de manera que no hi hagi lloc a confusió ni ambigüitat".





De fet, UGT indica que els casos més estesos de mala utilització i frau en la contractació temporal es donen quan s'utilitzen contractes eventuals per a treballs de caràcter estacional.





També quan s'utilitzen contractes d'obra o quan els treballadors de contractes i subcontractes se'ls realitzen successius i continuats contractes per obra vinculats a cada contracte mercantil entre dues empreses.





L'organització sindical ha assenyalat que també són susceptibles de frau dels primers contractes laborals o quan no es necessiten i s'especifiquen les causes en els contractes temporals de treballs concrets.





En aquesta línia, el sindicat que lidera Pepe Álvarez ha deixat clar que les conseqüències quan l'actuació judicial declara un contracte en frau de llei són "escasses", ja que l'empresa bé pot o tornar a reincorporar al treballador o acomiadar-lo de forma improcedent i indemnitzar-lo, "alguna cosa que a l'empresari li resulta barat donada l'escassa antiguitat dels treballadors temporals".





MÉS I MAJORS SANCIONS





A més, UGT ha alertat que el frau empresarial no té conseqüències econòmiques, ja que "no hi ha cap sanció" per a l'empresari.





Per a UGT, és "imprescindible" acabar amb els al·licients al frau en la utilització dels contractes temporals i estableix que el cost econòmic d'extingir un contracte temporal en frau "sigui més car que el cost d'extinció del contracte indefinit".





"Per eliminar el frau en la contractació temporal es necessita la protecció judicial dels treballadors que denunciïn i unes conseqüències econòmiques més dissuasòries per a l'empresari que fa el frau", ha deixat clar.





No obstant això, el sindicat ha posat èmfasi que mentre la llei no sigui estricta i tingui previsions i conseqüències que siguin garantia per al seu compliment, "el frau continuarà sent massiu".





El sindicat també ha denunciat que es destinen insuficients mitjans i recursos per perseguir el frau per la via de la Inspecció de Treball. A més, creu que hi ha una "limitada eficàcia dels mecanismes sancionadors".