Campanya de vuit dies, sense enquestes i la meitat de subvencions si es repeteixen eleccions

L'eventual repetició de les eleccions generals permetrà estrenar una reforma legislativa acordada pels partits en 2016 per la qual no només s'escurcen els terminis del procediment electoral, baixant de 54 a 47 dies, sinó que, a més, redueix la campanya i les subvencions a la meitat.



Fa tres anys, el risc que una segona repetició d'eleccions caigués en ple Nadal va portar als grups parlamentaris a modificar la llei electoral per a introduir una disposició addicional establint que, en els casos de repetició dels comicis per falta d'investidura, es rebaixaria en set dies els terminis del procés electoral (de 54 a 47).



Per això, en cas que després de la fallida investidura del socialista Pedro Sánchez del passat juliol no prosperi cap candidatura, les Corts es dissoldran el proper 24 de setembre i es convocaran uns nous comicis per al 10 de novembre, i no el 17, com hagués regit amb la Llei Electoral del règim electoral Generals (LOREG) abans de la seva modificació de 2016.



PER PRIMERA VEGADA, UNA CAMPANYA SENSE ENQUESTES



Però, a més, l'esmentada reforma preveu altres canvis que s'aplicarien per primera vegada en el cas que finalment hagi de repetir comicis. Entre altres mesures, la campanya electoral començaria el trenta-vuitè dia posterior a la convocatòria, és a dir, l'1 de novembre, i que està tindria una durada de vuit dies -i no de quinze-, de manera que conclouria el divendres 8 a les 00.00 hores.



I com que la legislació ja estableix la prohibició de difondre sondejos electorals l'última setmana de campanya, ens trobaríem en què, per primera vegada, no podrien publicar-se enquestes en tota la campanya electoral.



Les modificacions incloses a la disposició addicional setena de la LOREG porten amb si també canvis en les despeses i subvencions electorals que poden realitzar o rebre les diferents formacions polítiques.



En concret, les despeses que originen les activitats electorals es reduiran, en funció dels vots i escons obtinguts per cada candidatura, en un 30 per cent. De la seva banda, el límit de les despeses electorals es reduirà en un 50 per cent.



REBAIXA DELS ANUNCIS DE PROPAGANDA



Així mateix, la distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de titularitat pública es reduirà a la meitat del previst en el barem que s'estableix la LOREG en el seu article 64.



Això sí, les agrupacions d'electors i els partits, federacions i coalicions que no l'última vegada van aconseguir representació parlamentària a les eleccions del passat 28 d'abril no necessitaran demanar de nou les firmes que exigeix la llei.



És a dir, si van aconseguir presentar els avals d'almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens electoral de la circumscripció per la qual es van presentar a l'abril, aquestes firmes ja els valen per tornar a presentar llistes al novembre.