Alliberat al Kurdistan el periodista espanyol Ferran Barber després d'un mes retingut en una presó

El periodista espanyol Ferran Barber ha estat posat en llibertat després d'estar des del 8 d'agost empresonat en una presó de Erbil (Kurdistan iraquià), segons ha informat Reporters Sense Fronteres (RSF), que a més denuncia "gravíssims maltractaments durant el seu captiveri".





Segons un comunicat de RSF, el periodista freelance va viatjar de Barcelona a l'Kurdistan iraquià a mitjans del passat mes de juliol, contractat per una productora alemanya per entrevistar milicians germans que combaten al Daesh.





Tant ell com l'equip amb el qual viatjava anaven a viatjar fins Rojava (Kurdistan sirià), però l'espanyol va optar per acostar-primer a la vall de Nahla, des d'on després va partir a peu amb l'objectiu d'arribar a Rojava. Amb l'esperança de trobar algun vehicle que li tragués de la zona, va aparèixer un 'peixmerga' (combatent kurd iraquià) en cotxe i es va oferir a portar-.





"No hi ha dubte que m'estaven esperant i que va ser una emboscada en tota regla, perquè em va conduir a un lloc enmig del no-res i, al poc temps, va aparèixer un grup armat de Asayish, les forces de seguretat, que literalment em va segrestar i va portar a la comissaria més propera ", relata Barber a RSF.





Al periodista li van obligar, segons RSF, a signar un paper escrit en àrab i el van tancar en un calabós. L'endemà, el van conduir emmanillat, amb un altre detingut, cap a un lloc conegut com el centre de detenció de Erbil que, en paraules de Barber, "ha estat transformat, més que en una presó, en un centre de tortura on es reprimeix a l'oposició política al règim, entre d'altres ".





El periodista va ser tancat per la força a la cel·la número 4, al costat de 138 presos, el dia 8 d'agost. Al final del seu captiveri, eren 160 reclusos en un espai de 50 metres quadrats.





"No hi havia prou oxigen, les temperatures superaven els 50 graus alguns dies i el sistema de renovació de l'aire era tan deficient que un vivia com en una mena d'estat permanent de narcolèpsia. L'olor era nauseabund i el menjar, infame. Havíem de ingerir posant el pes del nostre cos sobre un peu i després sobre un altre, per poder cabre. Jo estava en un estat constant d'atordiment, molt debilitat físicament", comenta el periodista a RSF.





AJUDA DE COMPANYS I L'AMBAIXADA





Davant aquesta situació, companys de Ferran Barber van donar la veu d'alarma sobre la seva desaparició. Karlos Kurutuza, també periodista freelance especialitzat a l'Orient Mitjà, va prevenir a l'Ambaixada d'Espanya a l'Iraq i va exercir d'enllaç sobre el terreny amb RSF, que al seu torn, va mantenir contacte tant amb representants del Govern Regional del Kurdistan iraquià, com amb el Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, per accelerar tot el possible l'alliberament de Barber.





Segons indica RSF, la mediació de l'ambaixador espanyol a l'Iraq, Hansi Escobar, va ser "clau" per a la posada en llibertat del reporter, que es va endarrerir més del compte, segons la Diplomàcia espanyola, per la festa de l'Anyell que se celebrava durant aquells dies.