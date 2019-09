Bàsquet: Espanya supera Sèrbia i s'enfronta a Polònia a quarts

@ NPhoto-Alberto Nevado / FEB





La selecció espanyola de bàsquet ha signat aquest diumenge una sòlida victòria davant Sèrbia (81-69) en l'últim partit de la segona fase del Mundial de la Xina que li ha garantit el liderat del Grup J, tot després d'un xoc en què ha quallat seus millors minuts del torneig per citar-se, a quarts, amb Polònia.





En la seva cinquena trobada en terres xineses, Scariolo va donar amb la clau per alentir la màquina balcànica, que va sostenir Bogdan Bogdanovic (26 punts i 36 de valoració) i que fins al moment havia aclaparat a tots els seus rivals en el campionat. Ricky Rubio (19 punts) i Marc Gasol (11) van recuperar la seva millor versió i al costat de Víctor Claver (14), que va assecar a Bjelica, van guiar als seus als quarts davant el quadre polonès, que va caure pel liderat del Grup I davant l'Argentina (65-91).





En el duel més transcendental fins al moment, Espanya va oferir la seva millor cara per materialitzar les seves millors minuts a la cita xinesa, encara que abans va haver de reposar-se a un inici en tromba del combinat balcànic. Sasha Djordjevic va deixar fora del cinc inicial tant a Jokic com a Bjelica, però això no va impedir que el seu equip aconseguís un parcial de 9-0 que va obligar a demanar el primer temps mort a Scariolo (6-13).





Tot i el encert en les transicions defensives, als espanyols els costava superar la pressió sèrbia i colpejar des del perímetre, un fet que va corregir el primer triple de Pau Ribas, que va donar començament, a l'inici del segon quart, en despertar de la millor Espanya del Mundial.