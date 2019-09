Rafa Nadal guanya el seu quart Open dels Estats Units i es queda a un pas de Federer

El tennista espanyol Rafael Nadal va conquistar aquest diumenge de matinada el títol de l'US Open, quart per al seu palmarès, gràcies a una maratoniana victòria per 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 i 6-4 contra el rus Daniil Medvédev, i quedant-se així a un sol entorxat del suís Roger Federer en el llistat històric de vencedors del Grand Slam.













Flushing Meadows va vibrar per enèsima vegada amb Nadal, que va aguantar les envestides del seu adversari en el set inaugural i que després es va veure sorprès per la resistència del seu rival. Així, el de Manacor va aconseguir el seu títol 'gran' nombre 19 i es va situar a un sol dels 20 que acumula l'helvètic en el seu estatus de jugador més llorejat en aquesta estadística.





A més, el balear es va convertir en el primer home que guanya cinc 'grans' un cop travessada la barrera dels 30 anys. Pel que fa a Nova York, a aquesta corona cal sumar-li les guanyades en 2010, 2013 i 2017. I per a més inri, va repetir el guió del recent Masters 1000 de Mont-real, on hi havia batut a Medvédev per sortir campió.





Que aquesta final podria ser diferent a aquesta del 11 d'agost es va entreveure per moments en el primer parcial. L'espanyol, amb problemes per jugar amb primers (47%) i per aconseguir guanyadors, no va dominar amb tanta autoritat i fins i tot es va veure per sota en l'electrònic de l'estadi Arthur Ashe després de cedir en el seu segon torn de servei.





No obstant això, el moscovita no va saber treure partit a aquest avantatge ni al seu major nombre de cops guanyadors en aquest parcial (16, pels 10 del seu adversari). A continuació, el número 2 del rànquing mundial va recuperar el seu servei i ja va ser, a partir d'aquí, afinant una mica més el seu tennis per no permetre que el jugador de davant imposés el seu poder en el piloteig.





El rus va aixecar un perillós 15-40 i una bola de trencament més en el vuitè joc, per mantenir amb vida en una mànega on patia cada vegada més al servei; tot el contrari li passava al manacorí, que va demostrar saber sobreviure sense el millor nivell d'aquesta arma.





Nadal només va cedir dos punts després del 'break' i, arran assegurar-se la mort sobtada, va saber pressionar Medvédev per aconseguir el trencament que li va donar el parcial i que va començar a declinar la balança. El de Moscou estava tocat, però per descomptat no estava enfonsat i ho va corroborar només començar el segon set, tenint una bola de trencament que no va aprofitar.





Els dos jocs posteriors es van tancar sense problema per a cada sacador, si bé de nou el de Manacor va prémer amb el seu estil de canviar altures en els tirs al fons de pista. Fins a quatre 'break points' va necessitar salvar Medvédev, en el quart joc, amb l'objectiu de no despenjar-se de una final que se li estava posant costa amunt.





TENSIÓ





El seu contrincant ja ho intuïa i no va fallar en el sisè, trencant a la primera oportunitat i consolidant aquesta situació immediatament. Res va importar que el rus guanyés després el seu servei en blanc, ja que Nadal va amarrar el segon set per el seu marcador i va deixar encarrilat el partit.





La tensió havia anat en augment, tot i que el moscovita va saber com manejar-davant l'adversitat en una tercera mànega sense vaivens a l'inici. Va ser en el cinquè joc on Nadal va accelerar el pols, propi i d'estranys, quan va trencar el servei de Medvédev just després d'aconseguir el 30-40. Semblava la sentència anticipada ... i de sobte el moscovita es va treure del barret de copa molts minuts més de resistència.





Va retornar el trencament en el sisè i va mostrar temprança per salvar altres dos 'break points' en el novè, espoleándose en gran manera fins a guanyar en blanc l'onzè i fer trencament en el següent joc. A la segona ocasió que va tenir d'emportar-se el set, el llogater del número 5 de l'ATP va ballar a Nadal d'un costat a un altre i va trobar el forat per ficar la bola de l'esperança.





Medvédev havia ressorgit amb ímpetu i la trobada estava de nou a l'una, amb el balear deixant escapar un 40-40 a la resta en el primer intercanvi de la quarta mànega. Com si hagués estat una llosa inesperada, això va fer que patís en el torn de servei immediatament posterior. Li va tocar aguantar com en les grans cites, les de tantes i tantes postals que ha atresorat amb cada trofeu de les seves vitrines.





El manacorí va evitar el trenqui amb 30-40 i es va adjudicar el tempteig mentre el públic aclamava els seus gestos de celebració. El mal tràngol va passar, va lluitar el següent joc sense fortuna i es va apuntar el quart en blanc, com calma que precedia a la tempesta per part dels dos jugadors.





A 'palazo' net en cada piloteig, en el cinquè va tornar a exhibir el moscovita les forces suficients per no encaixar el 'break'. El seu oponent havia gaudit aquí de dues opcions, infructuoses totes dues, i ho va pagar car més endavant. Sense ensurts fins al desè joc, Nadal va fluixejar una mica al servei i va cedir la quarta mànega per lleugers detalls.





SUPERVIVENT





Qui dubtés gens ni mica anava a pagar el peatge de ser subcampió, així que el de Moscou va decidir anar-se'n un moment al vestidor per donar-se un respir. I va retornar inspiradíssim, portant a Nadal fins al límit amb 0-1 i 15-40 a baix. Però el balear ha fet de la supervivència un costum i va salvar llavors tres boles de trencament, avisat fins i tot pel jutge de cadira en haver sobrepassat el temps per treure.





Una carrera després d'una altra, un 'drive' rere l'altre, un revés rere l'altre, cap concedia una escletxa al seu rival fins arribar al cinquè joc. De nou l'espanyol va brindar la 'animalada' de la nit, com en els seus respectius compromisos de quarts de final i 'semis', trencant en la seva segona oportunitat i gràcies a un 'ral·li' de qualitat.





El va tancar reblant de revés, a mitja pista i creuat, després d'una deixada intel·ligent del rus. Però Nadal ho havia interpretat de faula i va córrer sense parar fins colpejar aquesta pilota, confirmar el 'break' ia continuació consolidar-lo. La quarta corona novaiorquesa ja hi era, a hores d'ara, demanada per encàrrec per al de Manacor.





Amb el marcador en 4-2 i 30-30, a la resta, va efectuar un globus formidable i va amargar a un Medvédev que va clavar el genoll encaixant un altre trencament. En safata es veia el triomf per a un Nadal que va capturar un altre trofeu de l'US Open per les seves prestatgeries d'honor, tot i que no sense murmuris en el desenllaç per si s'ajustava al temps de servir.





Després de 4 hores i 51 minuts d'una final per emmarcar, ni va reparar més en aquesta polèmica el balear, cada vegada més a prop de la llegenda. Li va costar alçar la seva quarta copa a Nova York perquè el moscovita va trencar el servei, beneficiat per una doble falta de l'espanyol, i tot seguit va salvar dues pilotes de campionat manant tirs molt llargs.





Atiava pla Medvédev, triant el revés a dues mans molt sovint, mentre que el seu oponent variava més l'estil, la direcció i fins a l'empunyadura. Sang freda tot i tant enrenou, fins al punt de signar una deixada meravellosa per guanyar-se la tercera pilota de partit i de títol. Va treure fort i ja el rus va anar a remolc, manant massa lluny el següent cop que li va tocar donar. Aquest va fallar va encimbellar a Nadal.