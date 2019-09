Els polítics políticament incorrectes semblen més autèntics

Les persones que són políticament incorrectes semblen més autèntiques o, almenys, així ho han demostrat un equip d'investigadors de Berkeley Haas (Estats Units) en un estudi publicat al 'Journal of Personality and Social Psychology'.









Després d'analitzar a diversos líders polítics, com el president dels Estats Units, Donald Trump, els científics van observar que canviar una sola paraula o frase políticament correcta per una incorrecta, com a immigrants 'il·legals' davant de 'indocumentats', fa que els que l'escolten considerin que és més autèntic i menys susceptible a deixar-se influenciar per altres.





"La incorrecció política fa que l'orador sembli més fred però, també, menys estratega i més autèntic", han dit els experts, que van preguntar a participants de totes les ideologies existents en Estats Units com definirien la correcció política, comprovant que la més al·ludida va ser la de "fer servir el llenguatge o el comportament per semblar sensibles als sentiments dels altres, especialment aquells que semblen desfavorits".





Per estudiar el fenomen en tot l'espectre polític, es van centrar en etiquetes políticament incorrectes, com 'immigrants il·legals', en lloc d'opinions polítiques, com 'els immigrants il·legals estan destruint Estats Units'. Això els va permetre mesurar les reaccions de les persones quan només es va canviar una sola paraula o frase en declaracions idèntiques.





Els investigadors van descobrir que la majoria de les persones, ja sigui que s'identifiquessin com a liberals moderats o conservadors, veien les declaracions políticament incorrectes com més autèntiques.





D'altra banda, en un experiment de camp, els investigadors van trobar que fer servir un llenguatge políticament correcte dóna la idea que el parlant pot ser influenciat més fàcilment. Per a això, li van demanar a 500 parelles preseleccionades que mantinguessin un debat en línia sobre un tema en què no estaven d'acord: el finançament per esglésies històricament negres. Abans de la conversa, un company va rebre instruccions d'utilitzar un llenguatge políticament correcte o incorrecte per expressar els seus punts.