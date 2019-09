La Selecció Espanyola aixafa les Illes Fèroe amb un 4-0

La selecció espanyola de futbol va superar aquest diumenge per 4-0 a la d'Illes Fèroe, amb dos gols de Rodrigo Moreno i altres dos de Paco Alcácer, en un partit corresponent al Grup F de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020 i que es va disputar a El Molinón, a manera d'homenatge cap a la figura d'Enrique Castro 'Quini'.





FOTO: @SeFutbol.





A més de recordar al mític davanter del Reial Sporting, l'afició de 'Roja' i tot Gijón van guardar, just abans del xiulet inicial, un minut de silenci en memòria de Xana Martínez Cullell, la filla petita de l'exseleccionador Luis Enrique Martínez i que va morir recentment .





Tot això va influir en una primera part sense gràcia d'Espanya, que no va generar excessives ocasions davant un rival teòricament inferior. Va avisar Suso als 10 minuts després d'una gran jugada personal en la línia de fons, des del costat dret i servint la pilota cap enrere perquè disparés Dani Parejo. Sense punteria, el rebuig va caure als peus de Rodrigo i aquest va enviar el seu llançament al cos d'un defensa rival.





Molt no els va fer falta als pupils de Robert Moreno per obrir immediatament el marcador, per mediació del propi Rodrigo en una jugada amb polèmica. Després d'un atac embolicat, des del terra ia l'esquena dels centrals li va arribar una passada a Mikel Oyarzabal, que va cedir l'esfèrica a l'ariet valencianista; ell estava al costat de l' 'txuri urdin', havent partit des de fora de joc i fent posat d'anar cap a la pilota, per acabar rematant a la xarxa el 1-0.





Abans d'arribar al descans, Espanya tan sols va protagonitzar una oportunitat més de perill. Va ser, això sí, un doble llanci d'emprenyament per al porter feroès Gunnar Nielsen. Primer ho va intentar Thiago Alcántara, amb una bonica volea des de la frontal ia la sortida d'un córner; i tot seguit, el mateix migcampista del Bayern de Munic va centrar a l'àrea perquè Rodrigo rematés per sobre del travesser.





L'atacant 'che' es va rescabalar res més tornar dels vestidors, rubricant el seu segon gol amb un xut amb l'esquerra creuat des del costat dret. Va aprofitar una pilota en llarg cap a aquest costat, va controlar i es va perfilar al més pur estil del que el neerlandès Arjen Robben, en altre temps jugador del Reial Madrid i del Bayern, ha fet durant tota la vida.





El xut del '19' d'Espanya va ensopegar a la cuixa esquerra de Heini Vatnsdal i això va provocar que la pilota portés una trajectòria encara més ascendent, fora de l'abast d'un Nielsen que més tard va desbaratar les poques ocasions que van seguir al 2-0. Bé va poder retallar distàncies l'equip visitant, a mitjans de la segona part, però David De Gea ho va evitar.





El qüestionat porter del Manchester United es va reivindicar en l'única ocasió en què va haver de treballar. Després d'un error garrafal de Sergio Ramos, que va perdre la pilota i la hi va regalar a un rival en zona compromesa, De Gea va treure la cama dreta per guanyar el mà a mà i impedir que Illes Fèroe anotés el seu gol de l'honor.





Fregant el minut 90, Alcàsser va materialitzar el 3-0 reblant a boca de canó una assistència de l'omnipresent Thiago des de la banda dreta. Amb els illencs tocats anímicament, el davanter del Borussia Dortmund va arrodonir el voluminós marcador amb el 4-0, ja en el temps afegit, gràcies a un cop de cap a l'àrea petita ja centre del lateral José Luis Gayà des del costat esquerre.