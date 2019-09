Golejada del Barça femení davant el Talón, futur Reial Madrid

El FC Barcelona ha arrasat al Talón, el futur Reial Madrid, en l'estrena de lliga per 9 a 1, a l'estadi Johan Cruyff de Barcelona.





Així va arrencar el 'clàssic' a la lliga de futbol femení aquest cap de setmana. El Reial Madrid va debutar aquesta temporada sota el nom de CD Talón amb un partit contra el Barcelona.





Oficialment, al juliol de 2020 el CD Talnó es dirà Reial Madrid. L'entitat esportiva ha estat molt criticada per no dedicar esforços ni inversions al futbol femení, per la qual cosa al juny va absorbir el CD Taló de la capital.





El Reial Madrid ha fitxat jugadores com Kosovare Asllani i Sofia Jakobsson, després d'un gran Mundial, les brasileres Daiane i Thaisa, la francesa Kaci, l'anglesa Chioma Ubogagu ... Però no ha servit de moment per guanyar les futbolistes culers.