El judici per la sortida a borsa de Bankia continua amb l'exposició final de la Fiscalia

El judici per la sortida a borsa de Bankia que se celebra a l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) continua aquest dilluns amb la presentació de les conclusions finals per part de les acusacions.









Està previst que la fiscal Carmen Launa conclogui la seva intervenció, quatre sessions després que prengués la paraula per exposar el seu escrit final, en el qual va ampliar la seva acusació i va afegir el delicte de falsedat comptable pels comptes de BFA i Bankia de l'exercici 2011.





Launa va assegurar que els testimonis d'acusats, testimonis i perits i les noves proves documentals l'havien portat a matisar les seves premisses inicials, quedant provat que tant l'expresident de l'entitat Rodrigo Rato com l'exconseller delegat Francisco Verdú coneixien l'existència d'irregularitats comptables.





La fiscal va assegurar que la cúpula de Bankia havia omès deterioraments de més de 5.000 milions d'euros en els comptes consolidats de 2010 i va defensar que l'ampliació de la seva acusació no vulnerava el dret de defensa dels acusats, com va sostenir l'advocat de Rodrigo Rato, ja que algunes de les modificacions van ser avançades com a qüestió prèvia "en una ostentació de transparència" i unes altres van ser conseqüència de les proves desenvolupades en el plenari.





Un dia després, la seva intervenció es va centrar en el fet que José Luis Olivas sabia que el "incorrecte" còmput de capital en Bancaixa, com a resultat del 'dividend-swap' de Picton i Deutsche Bank, es traslladaria posteriorment a BFA després de la integració de les set caixes en el Sistema Institucional de Protecció (SIP).





Així mateix, Launa va sostenir que la iniciativa que Bankia sortís a borsa el juliol de 2011 va ser "única i exclusiva" dels membres del consell, principalment de Rato i l'exvicepresident José Luis Olivas, que fins i tot van anunciar l'operació abans de sol·licitar l'autorització corresponent al Banc d'Espanya.





La setmana va acabar amb la justificació dimecres de la petició de condemnes per al comitè d'auditoria i compliment, l'interventor general de Bankia Sergio Durá i el director d'auditoria interna Miguel Ángel Soria.





Segons Launa, Durá va coordinar, juntament amb Soria, l'obstaculització de la tasca d'auditoria per retardar l'aportació d'informació requerida per l'auditor extern Francisco Celma i dilatar així l'aflorament d'uns deterioraments latents des de la constitució del SIP "que coneixien perfectament" per que no fossin objecte de registre en els comptes de l'exercici 2011 formulades al març de 2012.





Això va provocar que, després de la reformulació, les pèrdues consolidades de BFA el 2011 passessin de ser de 30 milions a 4.952 milions d'euros i que el benefici de 309 milions de Bankia es convertís en pèrdues de 2.979 milions d'euros.





Anticorrupció va imputar el delicte de falsedat comptable als comitès d'auditoria i compliment de Bankia i BFA per la seva responsabilitat en l'elaboració d'informació financera regulada i revisió dels comptes.





Segons ha explicat, l'auditor extern els va comunicar la necessitat d'actualitzar les taxacions immobiliàries i ajustar-les a les normes del Banc d'Espanya, el que no va succeir. A més, els comptes formulats al març de 2012 van ser signats pels consellers, però no es van lliurar a l'auditor extern, el que va impedir l'emissió de l'informe d'auditoria per part de Deloitte.





Per això, la fiscal considera que els consellers van formular els comptes sabent que no reflectien la imatge fidel de l'entitat, pel fet que no reflectien les peticions que els havia traslladat l'auditor.