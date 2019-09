No és res de nou: menjar escombraries, política escombraries i ara, llibertat escombraries, ja ens va advertir Lorde que els poderosos utilitzen la política de molt diferent manera perquè les seves desmesurades ànsies de poder no tenen límits i es pot evidenciar en aquests joves cuiners polítics que avui s'han concentrat en un bloc per sotmetre els desitjos ciutadans majoritaris i persistir a tota costa a les cuines del poder, i utilitzen qualsevol dosi de glaçons de brou concentrat en descomposició, i l'envolten en un llenguatge modern que abusa de paraules com llibertat o transparència per arrebossar l'impresentable. El resultat és un menú de llibertat escombraries.





Un producte estrella per al centre de taula que han dissenyat amb uns entrants que anomenen alegrement "rotllets de llibertat" però no tenen gust de res, no tenen olor i són insípids: només un adorn. Avui estem sent atacats pels que dominen els Mitjans per enganyar el nostre cervell i ens regalen d'aperitiu aquests rotllets de llibertat per adulterar el nostre apetit, quan en realitat no sabem el que estem consumint.





La ciutadania no ha de deixar-se arrossegar per la demagògia d'una pseudollibertat que amb tanta habilitat ens serveixen ara per endolcir un sistema decadent els mateixos que van crear l'anterior menú plàstic que tants trastorns físics i mentals ha provocat en el nostre organisme.





Els nous menús híbrids que s'estan cuinant ni són nous ni són innocus. Han incorporat a la carta els aliments premium, tan cuinats en aquestes llargues dinars de negocis i tan habituals en les últimes dècades al costat d'altres receptes viejunas, pretesament tradicionals, al costat de plats d'algun jove xef que, quan ha tingut l'oportunitat, ha acreditat que també és delegat d'una facció dels poderosos.





Intenten enganyar-nos amb el disseny d'un discurs marquetinià, mal après en màsters de categoria per crear addicció a la seva oferta culinària. Segueixen la creença que una mentida repetida es transmuta en veritat, som el que fem i com més ho repetim ens convertim en el que som: ja ens ho va dir Aristòtil.





Des que van aparèixer els espais de pensament i reflexió (els Think Tank), l'establishment polític-econòmic, el bloc dels poderosos, ha intensificat la imposició de les seves pròpies idees i consignes: llibertat perquè els que tenen més, segueixin amb garanties institucionals per acumular més poder i riquesa.





A aquests contribuents amb rendes més altes els abaixen els impostos perquè se sentin més generosos (recordem la reforma dels tipus marginals màxims en IRPF de Cristóbal Montoro), donen algunes engrunes dels seus quantiosos beneficis i es publicitin a la vegada com a mecenes. De la mateixa manera, s'obren al mercat els sistemes educatius i sanitaris perquè, en consumir aquests artificiosos rotllets de llibertat, renunciem a l'autenticitat del que és públic i deixem que el sector privat ho envaeixi, al·legant que la llibertat és poder escollir. No aclareixen que només tria el que pot, i deixen el marginal del que és públic per als que tenen poc. Això és el que impulsa aquest capitalisme, que no és nou, que omple la llibertat sense dret s'impedeix que els valors creixin, que es redueixin les desigualtats socials i que la política sigui en benefici de tots.













Com a exemple, la indústria de la manipulació política l'estem revivint en la revisió que els tribunals de justícia estan fent de l'Operació Púnica, i es pot comprovar com el màrqueting polític ha guiat les estratègies dels molts que, preocupats per la seva imatge, van pagar o van intentar pagar amb diners públics un rentat d'aquesta imatge contrarestant amb notícies favorables la percepció negativa que havia generat les seves actuacions. I el més greu de tot és que molts dels que han estat implicats no estan sent condemnats per falta de proves. No s'ha pogut provar, però sí que ha quedat en evidència que la seva intenció era clara, i no són innocents, són simplement no subjectes als rigors del codi penal, però la seva ètica i integritat perdre la pàtina. S'han enfangat!





Aquesta reflexió no és un tema intranscendent, estem subjectes a un sistema de vigilància i manipulació, al que criden "llibertat", i cada dia augmentem lliurement aquest gran monstre en què s'ha convertit l'espai virtual de plataformes en xarxa, on l'hostilitat es genera amb una agressivitat sense límits. Aquest fosc món poc ens ajudarà a solucionar i gestionar les nostres crisis. Les crisis de la societat, la manca de drets i les desigualtats, les hem de gestionar nosaltres des d'una societat que faci front al poder i als poderosos, perquè el poder té moltes eines que domina a la perfecció, i que a més mai podran servir per desmantellar-lo. Els poderosos són els que designen als polítics que, subordinats a ells, han d'assegurar la pervivència d'un sistema basat en la desigualtat social com una nova forma d'esclavitzar a la ciutadania majoritària.





Només hi ha una eina que els poderosos no tenen: el poder ciutadà, aquesta força de convocatòria que tenen les societats amb respostes quan fartes de la llibertat sense sabors ni olors i de la desigualtat consolidada, reaccionen i són capaços de treure la màscara dels que cuinen els menús insípids, deixant en evidència que oculten un sistema en decadència. Perquè aquesta llibertat insubstancial que ens ofereixen està dissenyada perquè no tingui "capacitat de transformació", prefabricada per ser consumida com un "rotllet" rendible del sistema, i que, igual que les llavors dissenyades per la indústria biotecnològica perquè els seus fruits no tinguin capacitat reproductiva, deixa de ser un bé natural per convertir-se en un producte. Això mateix passa amb tots els valors que el sistema comercialitza, i per això hem d'impedir que la llibertat es cuini. La ciutadania ha d'enfortir el seu poder amb eines col·lectives que siguin capaços de transformar i de simplificar els problemes perquè els drets humans puguin créixer. Jo busco aquesta llibertat perquè tots siguem més lliures.