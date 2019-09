La fiscal adverteix de l'"imperiosa obligació d'acatar" la sentència del procés

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha advertit aquest dilluns que "tots" tenen "la imperiosa obligació d'acatar la sentència" que dictarà pròximament el Tribunal Suprem en la causa del procés independentista a Catalunya, "sigui quina sigui el sentit de la mateixa ".

















Ha defensat que l'actuació del sistema judicial en aquest cas ha consistit en la "aplicació serena, ferma i rigorosa de la Llei", amb un judici celebrat "sota els més amplis estàndards de transparència, accessibilitat i garanties de les parts", el que només pot ser interpretat com "la més viva afirmació" de l'Estat de Dret.





La màxima responsable del Ministeri Públic ha fet aquestes manifestacions durant el seu discurs davant el Rei i les màximes autoritats judicials en l'acte formal d'Obertura de l'Any Judicial celebrat aquest dilluns al Tribunal Suprem.





Entre els presents, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encapçalada pel president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Suprem, Carlos Lesmes; la pràctica totalitat de membres de l'alt tribunal i alts representants de la Fiscalia, vocals del CGPJ i també integrants del Legislatiu com la presidenta del Congrés dels Diputats Meritxell Batet i diversos membres d'aquesta Cambra.





El president del CGPJ, Carlos Lesmes, ha destacat que el judici al procés independentista a Catalunya ha posat de manifest el "compromís" dels jutges "amb la defensa dels valors de l'Estat de Dret proclamats per la Constitució", al mateix temps que ha reclamat la renovació de l'òrgan de govern dels jutges per a no veure's afeblit i així poder mantenir la seva "independència".





Res més començar la seva dissertació, el president del Poder Judicial ha fet extensiu el seu agraïment a totes les persones que, des de les seves respectives àrees de responsabilitat, "van fer possible el normal desenvolupament de la vista oral", entre les quals ha inclòs les parts personades en el procés, tant acusacions com defenses, "pel desenvolupament de la seva feina, en la qual ha prevalgut la professionalitat i el rigor".





"Aquest judici és el paradigma d'aquests milers de processos que se celebren tots els dies al nostre país, dirigits per jutges anònims, i que es construeixen sobre els pilars de la responsabilitat, dedicació, professionalitat i cerca constant de la protecció dels drets dels ciutadans, sense distingir entre grans i petits plets, perquè la injustícia, encara en petites dosis, és un verí que resulta letal per a la convivència", ha remarcat.