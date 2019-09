Augmenten un 43 per cent les violacions comeses per menors

La Fiscalia ha alertat que les causes de violacions comeses per menors denunciades han augmentat un 43 per cent fins arribar a un total de 648.













Així ho indica en la seva memòria anual de 2018, que relaciona aquestes dades amb la violència masclista i sexual i que titlla aquest increment de "preocupant i inquietant".





El nombre de diligències incoades per violència masclista per part de menors el 2018 el més alt de la dècada: 944 enfront de 684 del 2017.





Quant als procediments per delictes de naturalesa sexual, hi ha hagut 1.185 casos oberts d'abusos i 648 d'agressions (violacions), fet que suposa un 43 per cent més respecte a 2017 (451).





La Fiscalia General de l'Estat veu "molt inquietant" l'increment de la violència masclista i sexual entre joves i adolescents, especialment en els casos de delictes contra la llibertat sexual exercida en grup, coneguts com 'manadas'.





Respecte a aquest últim fenomen, la institució ho vincula directament a l'ús de la pornografia en les xarxes socials on es representa la dona cosificada".





"Preocupant resulta que les joves restin importància als fets i disculpin als agressors, sent generalment els familiars de la víctimes que interposen la denúncia o persones anònimes que observen els fets i avisen a la policia", assenyala Fiscalia.