La CUP crema imatges de Collboni, Batlle i Valls a les Festes d'Horta

La CUP Horta-Guinardó ha cremat aquest diumenge imatges dels regidors Jaume Collboni (PSC), Albert Batlle (UNITS) i Manuel Valls (BCN CANVI) a les Festes d'Horta de Barcelona, després d'un acte conjunt amb Arran i Endavant de lectura d'un manifest.









En una publicació de Twitter, la formació ha publicat imatges de la crema, al costat d'una descripció que definia als polítics barcelonins com "responsables de la precarització, amics del capital i de les elits econòmiques que volen aniquilar la classe treballadora".





La CUP ha explicat el matí d'aquest dilluns al seu compte de Twitter que "la crema de les figures va ser col·lectiva, també per part d'alguns assistents", en un acte que han descrit com organitzat per l'Esquerra Independentista.