Els equips negociadors del PSOE i Unides Podem tornaran a reunir-se aquest dimarts a les 11.00 hores al Congrés dels Diputats, segons han acordat aquest dilluns la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d'Acció de Govern de la formació domicili, Pablo Echenique, han informat fonts de la vicepresidència.









Amb motiu d'aquesta trobada, Calvo ha posposat un viatge que tenia previst iniciar dimarts al Marroc per preparar la cimera hispanomarroquina de seguretat que se celebrarà a Madrid el proper 26 de setembre. La vicepresidenta anava a estar al Marroc fins dimecres al matí i per això va informar que no podria estar en la sessió de control al Govern central a la cambra baixa.





L'encarregat de liderar les negociacions amb el PSOE per part dels morats, Pablo Echenique, ha assenyalat aquest dilluns que ha rebut la trucada de la vicepresidenta per proposar-li la reunió i que li ha contestat que aniran. Li ha afegit a Calvo que segueixen pensant que si es reprèn la negociació on es va deixar al juliol, "l'acord és qüestió d'hores".





"M'ha truat la vicepresidenta, Carmen Calvo, per proposar-nos una reunió demà al matí. Li he dit que cap problema per la nostra part i li he reiterat que seguim pensant que, si reprenem la negociació on la vam deixar al juliol, l'acord és qüestió d'hores", ha explicat en un missatge al seu compte de Twitter.





La vicepresidenta ja havia assenyalat el diumenge a la nit, en declaracions a La Sexta, que estava disposada a posar-se en contacte amb Echenique aquest mateix dilluns o dimarts, si abans ells no prenien la iniciativa.





Segons ha relatat, no hi havia hagut cap contacte entre els dos partits des de la reunió dels equips negociadors al Congrés dels Diputats dijous a la nit. Calvo va revelar que havien estat els morats els que havien demanat un temps per a la reflexió.





Així les coses, aquest dilluns Calvo ha pres la iniciativa i ha trucat a Echenique per reprendre les converses al voltant d'una eventual investidura de Pedro Sánchez.





Els socialistes es mantenen ferms a l'hora de rebutjar un Govern de col·laboració amb Podem i exigeixen als morats que acceptin l'acord programàtic que el PSOE els ha proposat, i que estan oberts a retocar, i que es comprometin amb l'estabilitat de la legislatura.