El teatre català va experimentar en 2018 un esperançador increment en espectadors i recaptació

Amb l'objectiu posat en recuperar els tres milions d'espectadors que es van aconseguir en la temporada 2011-2012, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya ha donat a conèixer les dades corresponents a la temporada passada que han resultat francament positius i esperançadors.









Després d'uns anys de dificultats originades en primer lloc per l'increment de l'IVA i després per la inestabilitat produïda pels disturbis polítics, en els últims dotze mesos s'ha apreciat una franca recuperació en totes les línies: hi va haver 2,56 milions d'espectadors (un 10,22% més en els de pagament), amb una recaptació de 64,60 milions d'euros (un augment del 12,93%), un índex d'ocupació del 59,86% (un increment del 6,04%) i un aforament total de 4,28 milions de butaques (un increment del 2,79%).





En total, s'han ofert 1.165 espectacles (85 més) amb 12.411 funcions (486 més). D'ells, 698 van correspondre a autors catalans (533 en aquest idioma) i 195 a autors d'altres comunitats autònomes amb 328 obres en castellà, a més de 304 en altres idiomes. Els espectacles amb major nombre d'espectadors van ser dramàtics (46%), seguits dels musicals (23%), altres gèneres (9%), familiars (8%), lírics (7%) i dansa (5%), mentre que els títols més concorreguts van ser 'La jaula de las locas', 'Hits' i 'Maremar' en els teatres de gran aforament i 'El chico de la última fila', 'Carrie' i 'La dona de negre' en els de menys de 200 localitats.





La presidenta d'ADETCA va plantejar com a reptes futurs aconseguir més recursos públics, més atenció estratègica, més presència de mitjans, un increment de l'activitat, així com aguditzar l'enginy per aconseguir seduir a més públic.





Aquesta nit se celebrarà al Liceu, amb assistència del ministre de Cultura, José Guirao i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la gala 'Catalunya Aixeca el Teló' en què es concediran per segon any els premis de teatre instituïts per ADETCA.