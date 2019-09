Vaixells sense port

L'estiu ha estat carregat d'emocions. Els dies amb Sami malbaratant tendresa, descobrint-ho tot, caminant ja amb soltesa, gairebé corrent junts per seguir el curs de les fulles a la petita sèquia que rega la devesa amb les nounades aigües que baixen del Moncayo i dir-los adéu. Passejar amb amics per la muntanya, buscar chordón que creix generós entre les pedres quan acaba la fageda d'ombra il·luminada, descobrir un sender, conversar i posar en comú el menjar arribats al coll.





Lluny, la mar que estimo en altres estacions. Dur mar aquest estiu per a tants que han deixat les seves vides i per a tants que, impotents una vegada mes, hem seguit el dolor d'aquells atrapats en un vaixell, l'Open Arms, durant tants dies per la incompetència dels diversos governs.

Tinc clars records de moltes de les obres de teatre que al llarg dels anys vaig veure al Maria Guerrero de Madrid. Dues d'elles les recordo molt precisament. Una és La visita de la vella dama, de Dürrenmatt. És un text corrosiu en què fa una crítica ferotge a algunes de les característiques de la societat del seu temps: la supèrbia, l'abús de poder, el menyspreu als altres, el ressentiment i la venjança. Una obra demolidora sobre aquells aspectes més foscos i rebutjables de l'ésser humà; aquells que el situen a la vora de la barbàrie a l'estar sustentats en el menyspreu i l'abús del que ens fa reconèixer-nos com a persones. Sense compassió. Una dama extraordinàriament rica torna al seu poble a complir una venjança, matar qui la va menysprear de jove. Per aconseguir-ho empra tots els seus diners amb una obscenitat sense mesura. És una denúncia descarnada de la corrupció i del poder. Vaig tornar a veure-la recentment al Teatre Lliure en un nou muntatge amb Vicky Peña, admirable en aquest paper de la dama que odia sense pietat i abusa sense treva de la seva posició econòmica.





L'altra obra és Sant Joan de Max Aub. Va haver de ser el 1998. El vaixell en el qual transcorre tota l'obra entrava a la sala de butaques i s'apropava a l'espectador com un mirall del que no podia escapar a què es veia la terrible tragèdia d'un grup de jueus que vagaven per la Mediterrània fugint sense trobar acollida en cap port. Un any abans, un vaixell amb milers de kurds vagava per la Mediterrània sense trobar asil.





La tragèdia de l'Open Arms a les aigües mediterrànies aquest estiu de 2019 em va fer reviure l'impacte que em va generar l'obra d'Aub i va remoure en mi la tremolor que em va provocar presenciar la representació de l'obra, impotent davant el que es desenvolupava davant la meva mirada i aquesta sensació d'obscenitat que de vegades envaeix quan mires una escena horrible, dolorosa i res pots fer i has de seguir mirant. L'un i l'altre vaixell són la imatge d'un món els valors van a la deriva i amb escassa esperança.





Escrita a la fi de 1942 va ser inspirada en la seva pròpia experiència de ser deportat de Port Vendres al camp algerià de concentració en Dielfa al vaixell Sidi Aicha dedicat al transport de bestiar, ficat en els seus cellers on va compartir tres dies de viatge amb altres 150 presoners, dos d'ells espanyols. Aub, igual que tots nosaltres, sabia de la tragèdia de nombrosos vaixells d'emigrants i exiliats que buscaven port d'acollida i reben la prohibició de desembarcar. Coneixia l'odissea del Flandes que va arribar al port de Veracruz amb 327 republicans espanyols i 104 jueus alemanys als que no se'ls va permetre desembarcar i van ser retornats a Alemanya.





L'impressionant muntatge escènic incloïa l'entrada de la proa en una part del pati de butaques que convertia aquestes alhora en espai escènic. Amb això el text, el drama cobrava una proximitat impressionant. La causa i el resultat del que hi passa, amb diferència a les tragèdies gregues no és producte del caprici dels déus sinó de la insolidaritat dels governs lliures. Aub desplega en un magnífic text un pensament potent. L'home, l'ésser, és el que importa com diria també Lleó Felip i el seu desemparament davant dels interessos mercantilistes. Ha de lluitar i aquesta lluita ha de ser contínua. La salvació, assenyala, ha de ser col·lectiva i no ve de la fe sinó de l'acció transformadora en la lluita per canviar aquest món nostre ja que només en aquesta lluita resideix l'esperança d'aconseguir un món millor. Sense esperança la lluita és estèril. El protagonista de Sant Joan no és individual sinó col·lectiu encara que això no anul·la els trets individuals. Aquesta reivindicació col·lectiva és un signe del seu temps i de l'esquerra i es pot veure també en Lleó Felip quan escriu "no és el que importa arribar sol ni aviat. Sinó amb tots i a temps."





El drama de l'Open Arms és també un drama col·lectiu. Dels que eren al vaixell i dels que no hi eren. Tots dos, el Sant Joan i l'Open Arms són, com està escrit en la presentació del text d'Aub "la imatge del nostre món a la deriva, condemnat sense apel·lació i abatut sense esperança," reflectint un sentiment molt comú en el temps en què va ser escrit, 1943.





En veure l'odissea d'aquest vaixell ferit a la mediterrània, carregat d'esperances, d'angoixa, de dolor, de desitjos, de pors, de solidaritats, mancat d'intimitat, asfixiant, sempre a la vora d'una tragèdia, resignats, he sentit les inquietuds i el desassossec tal com ho vaig sentir en aquell ja llunyà 1998 a Madrid.





Tot està en aquest vaixell, en qualsevol dels vaixells, molts, que naveguen pels diversos mars a la recerca de refugi i llibertat i convertits en presons. A la tragèdia que descriu Max Aub i veiem al teatre, a la tragèdia de l'Open Arms, retransmesa cada dia en un directe cruel i alhora immunitzant està ficat el món d'ideals, emocions i complexitat que som: "l'exterior i l'interior ; les ànsies de llibertat i l'opressió; l'esperança i la resignació, la calma i la desesperació, la solidaritat i l'individualisme, la vida i la mort, la llum i l'ombra; la por d'un futur a la deriva. Tots aquests mons són els que teixeixen la tragèdia del Sant Joan i totes les tragèdies de les migracions en vaixell, per terra i per qualsevol lloc. i nosaltres estem aquí, en aquests vaixells que ja no poden deixar de ser els nostres i nosaltres, que som port i vaixell.