Els directius preveuen un estancament de la contractació

Els directius espanyols preveuen un estancament de la contractació en l'últim trimestre de l'any, segons es desprèn de l'estudi 'Projeccions d'ocupació per al quart trimestre' de Manpower Group.









En concret, les últimes dades de l'informe reflecteixen les "moderades" intencions de contractació dels directius espanyols. De fet, un cop aplicats els ajustos estacionals, la projecció d'ocupació neta a Espanya és del 0%.





Per Manpower Group, aquesta dada reflecteix un estancament respecte al trimestre anterior i un descens de cinc punts percentuals respecte al mateix període de l'any anterior.





Per regions, l'estudi apunta que la zona nord d'Espanya és la que registra un major increment de les intencions de contractació per a l'últim trimestre (+ 7%).





Per darrere, el segueixen la zona nord-est i nord-oest, que té unes previsions de creixement del 2% i l'1%, respectivament. No obstant això, les previsions es debiliten al sud i a l'est, on es preveu una reducció dels equips del 4% i del 2%, respectivament.





A la zona centre, per la seva banda, la projecció es queda estancada. Després de comparar les previsions dels directius amb les del mateix període de l'any anterior, s'observa una caiguda en cinc de les sis regions.





Per sectors, els directius de sis dels deu sectors d'activitat preveuen incrementar els seus equips entre octubre i desembre d'aquest any.





En concret, destaquen les projeccions de creixement del sector d'energia elèctrica, gas i aigua (+ 11%), del sector públic (+ 7%), d'agricultura i caça i d'hostaleria (+ 6% en ambdues).





En comparació amb el trimestre anterior, les previsions milloren en set de cada deu sectors estudiats, amb un repunt notable de 14 punts en el sector de l'energia elèctrica, gas i aigua.

No obstant això, en comparar-lo amb l'any anterior, les previsions es debiliten en sis dels deu sectors, amb una disminució considerable de 16 i 14 punts en la indústria manufacturera i en el de la construcció, respectivament.





Tenint en compte la mida de les empreses, els directius de les petites (+ 5%), mitjanes (+ 11%) i grans (+ 14%) preveuen incrementar les seves plantilles, mentre que els de les microempreses preveuen reduir-la (-1% ).