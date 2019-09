Els barcelonins Doble Pletina s'incorporen als concerts Roster Movistar

Roster Movistar, el projecte de mecenatge cultural de Movistar l'objectiu és elevar el talent musical i potenciar el desenvolupament de bandes i artistes nacionals, ha incorporat Doble Pletina i Poolshake al seu planter d'artistes.





Doble Pletina és un quintet de música pop de Barcelona. Es caracteritza per composicions que, amb els ingredients justos i precisos, busquen l'efectivitat i es converteixen en himnes de la quotidianitat, saltant-se la idea preconcebuda "hit".





El 2010, Laura Antolín (veu i baix) i Marc Ribera (veu, guitarra i serra musical) van començar a compondre junts i gravar cançons a casa i, un any més tard, es van incorporar a Doble Pletina Jaume Cladera Gost (sintetitzador), Francina Ribes Pericàs (ukelele i sintetitzador) i Cati Bestard Rotger (bateria).





Aquest mateix any els va arribar el seu primer èxit amb el single "Música para cerrar las discotecas", que va triomfar en les llistes del millor de l'any. "De lo concreto a lo general" va ser el 2013 el primer LP de Doble Pletina (Jabalina), amb una excel·lent recepció de la crítica, i el 2016 publiquen el segon "Així és com va escapar". En 2018, "DJ Robot" es converteix en la sintonia del programa Club Clan TVE, i a l'abril d'aquest any han publicat l'EP "Algo estacional".





El Roster Movistar, que va iniciar la seva marxa al juny d'aquest any, celebrarà el seu primer concert a Barcelona aquest mes de setembre de la mà de Urfabrique.





Urfabrique són Javi i Pau al costat dels seus sintetitzadors, les seves caixes de ritmes, la seva flauta i la seva guitarra.





Aquest duo barceloní és un còctel de funk, house, disco i electrònica amb esperit indie-pop, una elegant proposta ballable que s'alinea amb artistes com Chromeo, Daft Punk o Breakbot.





Per assistir a aquest concert íntim i gratuït, d'una durada aproximada de 45 minuts, cal inscriure al web del Roster. Els primers 50 assistents, rebran a més una tote-bag de l'artista de regal, edició limitada.





L'esdeveniment té lloc el 27 de setembre al Movistar Centre de Barcelona, ubicat a plaça Catalunya.