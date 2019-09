La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciat els noms que integraran la institució comunitària a partir del pròxim 1 de novembre. Catorze homes i tretze dones formaran part del "braç executiu" de la UE que, en el pròxim cicle europeu, tindrà diversos assumptes urgents que tractar i que ja han quedat traçats en el nou disseny de carteres.





Prova d'això són les tres vicepresidències encarregades d'economia, canvi climàtic i l'agenda digital, temes que centraran la gestió de Von der Leyen. Dues de les àrees econòmiques més rellevants es repartiran entre països llatins: la perspectiva macroeconòmica anirà a càrrec de l'exprimer ministre italià Paolo Gentiloni, mentre que la francesa Sylvie Goulard s'ocuparà de Mercat Interior, Seguretat i Defensa. De pressupost, la cartera encarregada de controlar la despesa, serà per l'austríac Johannes Hahn.

MÉS INFORMACIÓ Von der Leyen, nova presidenta de la Comissió Europea





El grec Margaritis Schinas, fins ara portaveu de la Comissió, pujarà de escalafó i assumirà la cartera d'Immigració, que porta per nom "Protegint el nostre estil de vida Europeu". Frans Timmermans repetirà com a vicepresident primer de la Comissió --i també haurà d'orquestrar un Pacte Verd Europeu--, Margrethe Vestager s'encarregarà de Competència i Agenda Digital i el polonès Janusz Wojciechowski, d'Agricultura.













BORRELL PORTARÀ LA POLÍTICA EXTERIOR





El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, serà nomenat Alt Representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE i un dels vuit vicepresidents de la propera Comissió.





"El món necessita més Europa. El món demana més Europa. Hem de complir. Això no serà fàcil, però cal treballar per això", ha subratllat en roda de premsa la presidenta electa de l'Executiu comunitari. Borrell, ha explicat l'alemanya, assumirà una cartera "enorme" i "serà el responsable per a una Europa més forta al món", mostrant-se convençuda que ho farà "igual" de "brillant" que la seva antecessora, Federica Mogherini.





ANTICIPANT-SE AL BREXIT





D'altra banda, la nova comissària en cap ha proposat a l'irlandès Phil Hogan com a futur comissari de Comerç, una cartera des de la qual liderarà les negociacions amb el Regne Unit per acordar el marc de la seva relació una vegada que Londres abandoni el bloc.





El conservador irlandès ha estat durant els últims cinc anys el responsable d'Agricultura i Desenvolupament Rural i en aquest temps ha llaurat la seva experiència com a negociador amb gires per tot el món per promocionar els productes europeus i en moltes ocasions acompanyant en els viatges a la seva predecessora, la sueca Cecilia Malmström.





Von der Leyen ha assenyalat que és "molt important" que Brussel·les i Londres pactin un "bon acord" de lliure comerç perquè això determinarà quina és la relació entre les dues parts en el futur. En aquest sentit, ha subratllat que el Brexit no ha de ser "el final d'alguna cosa" sinó "el principi d'una bona decisió.