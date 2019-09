L'Índia troba la seva nau espacial extraviada a la Lluna

L'Agència d'Investigació Espacial de l'Índia (ISRO, per les seves sigles en anglès) ha aconseguit localitzar la nau espacial Vikram, que es va desplegar en una missió no tripulada per aterrar a la Lluna, però encara no ha aconseguit establir cap comunicació amb l'aparell.









Alguns experts de la investigació espacial temien que el mòdul d'aterratge hagués impactat contra la Lluna i hagués patit danys, però l'orbitador de la missió ha aconseguit localitzar la nau, que es troba inclinada molt a prop del punt en el qual havia d'allunar.





L'ISRO ha dit que la nau espacial Candrayaan-2, que orbita sobre la Lluna, ha localitzat el mòdul d'aterratge però no ha aclarit si ha patit danys o no.





Les comunicacions no han estat possibles i es desconeix si es deu a danys en els sistemes. "S'està fent tot el possible per establir la comunicació amb el mòdul d'aterratge", ha assegurat l'agència espacial índia en el seu compte de la xarxa social Twitter.





Només els Estats Units, Rússia i la Xina han tingut èxit anteriorment en les seves missions a la Lluna. L'última nau que ha allunat, la nau xinesa Chang'e-4, ho ha fet aquest 2019. Els investigadors creuen que podria haver-hi aigua congelada al pol sud del satèl·lit.