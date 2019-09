La mare de Gabriel declara sense mampara davant Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, mare del nen de vuit anys Gabriel Cruz, ha declarat a la tarda d'aquest dimarts a porta tancada davant del tribunal de jurat i ho ha fet cara a cara amb la processada pel crim, ja que ha demanat que no es posés mampara per evitar el contacte visual amb ella.









Ha estat a sala durant 40 minuts i ha respost a les preguntes que li han formulat tant les acusacions com la defensa, com ho ha fet el pare del petit, Ángel Cruz, qui sí ha demanat no veure a qui va ser la seva parella sentimental, a l' igual que l'àvia paterna i una prima menor d'edat de nen.





Durant la sessió de tarda s'han succeït les declaracions, que han estat àgils en relació a les testificals del matí, ja que Ángel ha estat interrogat 30 minuts mentre que la seva mare ha declarat en 15 minuts i la menor, tot just vuit minuts.





Després de la conclusió d'aquestes testificals, tots dos han abandonat el Palau de Justícia d'Almería per separat. Patricia ho feia en primer lloc acompanyada pel psiquiatre clínic que també ha comparegut en judici aquest dimarts en qualitat de testimoni i un rictus de dolor evident a la cara després del tràngol, al qual ha acudit amb una samarreta estampada de 'pescaítos'.





A continuació, ha sortit de la seu judicial Ángel Cruz al costat de la seva mare, la prima menor del petit i diversos familiars que li han acompanyat també a l'arribada. Llançant mirades al cel constants, ha donat les gràcies quan es dirigien a ell per expressar-li solidaritat i afecte.





El lletrat de tots dos, Francisco Torres, ha assegurat als mitjans de comunicació al final de la jornada que ha estat "molt dur" tot i que no s'ha aportat "res nou". "És molt complicat i és una cosa que havien de passar però si per a mi és molt dur, molt dur és per a tota la gent", ha traslladat després perllongat silenci de cinc segons.





Sense entrar en detall en ser les testificals a porta tancada, ha indicat que els quatre s'han ratificat en les manifestacions realitzades en instrucció i ha rebutjat que les preguntes hagin estat dirigides a "intentar apuntalar" els delictes de lesions psíquiques i contra la integritat moral que imputen les acusacions a Ana Julia Quezada.





"Crec, sincerament, que és tot molt obvi i que el que cal és que nou persones, que són el jurat popular, el vegin exactament igual que jo. És molt clar l'assumpte", ha remarcat, i alhora ha insistit "la maldat infinita, la fredor terrible" de la processada.





Per la seva banda, l'advocat Esteban Hernández ha expressat el seu respecte al "dolor" de la família "amb independència del nostre criteri processal referent a això" i ha apuntat que la "reacció" dels pares de Gabriel Cruz en sala "era previsible".





"Sempre és desafortunat que hi hagi testimonis perquè a tots ens afecta. Cap sofriment ens és aliè i sempre podem empatitzar amb això", ha conclòs.