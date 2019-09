La JUR reconeix que no va investigar les informacions que van portar a la fallida del Popular

La Junta Única de Resolució (JUR) no troba cap document que pugui divulgar-se en relació a la investigació interna que la presidenta de l'organisme Elke König va assegurar que es va iniciar després de les filtracions d'informació relatives a la situació de Banc Popular al maig de 2017, segons consta en una carta.









"Després d'haver examinat detingudament la sol·licitud d'accés als documents, lament informar que no s'ha trobat cap document que pugui divulgar-se", diu el document de l'organisme.





Així mateix, la JUR explica que només ha trobat correus electrònics i correspondències internes, però que aquestes comunicacions estan cobertes pel Reglament de la Comissió Europea sobre la protecció del procés de presa de decisions, de manera que no es pot concedir cap accés.





"S'ha de denegar l'accés a un document que contingui opinions per a ús intern, fins i tot després de l'adoptada decisió, si la divulgació del document perjudiqués greument el procés de presa de decisions", indica.





Aquesta decisió arriba després que el passat 10 de juliol el despatx d'advocats B. Cremades & Associats sol·licités a l'organisme europeu l'accés a determinats documents en nom d'un dels seus clients, un fons afectat per la fallida de Banc Popular.





Es dóna la circumstància que König va reconèixer que estaven investigant les filtracions quan va comparèixer a la Comissió d'investigació sobre la crisi financera d'Espanya i el programa d'assistència financera al Congrés dels Diputats. El mateix va dir llavors la presidenta de la Junta de Supervisió del Banc Central Europeu (BCE), Daniele Nouy.





Tot i que cada part acusada té una versió dels fets diferents, l'expresident de Banc Popular Emilio Saracho, i responsable en el moment de la seva caiguda, considera que les filtracions van ser "determinants" en la debacle de l'entitat.





En la seva compareixença a la Comissió sobre la crisi al Congrés, Saracho va dir que no pot ser que la persona responsable de supervisió (König) surti i digui que "ho està mirant", quan portaven quinze o vint dies intentant vendre el banc en públic . "Això no ho resisteix ningú", ha afegit.





"Com a resultat de les filtracions, van sortir 5.000 milions en tres dies (que era el que venia sortint al mes), de manera que de la dificultat de liquiditat passem a una correguda de dipòsits", va explicar el banquer.





ALTRA DOCUMENTACIÓ DEL SANTANDER





El bufet també ha sol·licitat l'aixecament de la censura d'altres documents, com qualsevol correspondència tramesa per Banco Santander a la JUR entre abril i maig relativa a l'adquisició de Popular en el context de resolució, així com la còpia de qualsevol altra oferta presentada amb anterioritat per part de l'entitat presidida per Ana Botín dins el termini atorgat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob).





En aquest sentit, la JUR sosté que "no té" cap document que es correspongui amb aquesta descripció i, atès que no obra en el seu poder res relatiu a aquesta sol·licitud, assegura "no estar en condicions de tramitar-la".





Així, l'organisme europeu assenyala al Frob, convidant a consultar els documents de l'autoritat nacional de resolució en ser l'encarregada del procés de comercialització de Banc Popular.