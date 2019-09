Tricicle, la Sala Beckett i La Calòrica, premis 'Catalunya de teatre' d'ADETCA

El Gran Teatre del Liceu es va convertir ahir a la nit en una enorme festa infantil amb motiu de la celebració de la tradicional gala 'Catalunya Aixeca el Teló' que ve organitzant des de fa divuit anys l'associació empresarial ADETCA per tal d'inaugurar col·lectivament la nova temporada.





Els organitzadors han tractat amb això de donar una imatge renovadora d'aquesta festa i de fer una crida per a aproximar cada vegada més el públic jove a les arts escèniques, promovent el desenvolupament del teatre familiar que, com es va informar en la roda de premsa celebrada per matí, és ja una realitat molt ferma i consolidada.





La gala va comptar, a més, per primera vegada, amb la presència d'un ministre de Cultura, en aquest cas el titular de la cartera en funcions José Guirao, al que acompanyava l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.









Amb un muntatge ideat Oriol Vila i Raquel Salvador, la presentació de la gala va estar encomanada a Nonna Cardoner, a la qual acompanyava a l'escenari del Liceu una nodrida representació de nens i nenes, que van intervenir en diferents ocasions.





Va ser a ella a qui va correspondre, a més, anunciar i lliurar els premis 'Catalunya de Teatre' instituïts per ADETCA per segon any consecutiu i que en aquesta ocasió van correspondre a Tricicle (millor trajectòria en el camp de les arts escèniques), la Sala Beckett ( sala de teatre privada o pública amb la programació més destacada per la seva coherència, rellevància o innovació) i la Calòrica (millor artista o projecte artístic singular).





Representants de tots els sectors de la vida teatral van omplir platea, llotges, i amfiteatres del primer teatre líric barceloní des de molt temps abans de l'inici de la gala que serà retransmesa aquest vespre per la televisió autonòmica i al foyer va funcionar una sala VIP a visitant de upa a la qual ni vam tenir accés els periodistes.