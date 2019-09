El consumisme compulsiu de les societats occidentals

El sociòleg i filòsof alemany Herbert Marcuse, en el seu llibre 'L'home Unidimensional' (1964), explica que "la funció bàsica dels mitjans és desenvolupar pseudo-necessitats de béns i serveis fabricats per les corporacions gegants, lligant als individus al carro del consum i la passivitat política", de manera que la propaganda de l'establishment serà dirigida no al subjecte individual sinó al Grup en el qual la personalitat de l'individu unidimensional es dilueix i queda embolicada en retalls de falses expectatives creades i anhels comuns que el sustenta.





Així, l'establishment de les societats occidentals utilitzaria la dictadura invisible del consumisme compulsiu de béns materials per anul·lar els ideals de l'individu primigeni i transformar-lo en un ésser acrític, poruc i conformista que passarà a engrossir ineludiblement les files d'una societat homogènia, uniforme i fàcilment manipulable mitjançant les tècniques de manipulació de masses. No obstant això, estaria ja sorgint un nou individu reafirmat en una sòlida consciència crítica, sustentat en valors caiguts en desús però presents en el nostre codi atàvic com la solidaritat i la indignació col·lectiva davant la corrupció i injustícia imperants i disposat a trencar les normes i les lleis imposades pel sistema dominant, Individu Multidimensional generador d'un tsunami popular de denúncia de l'actual dèficit democràtic, social i de valors i instaurador del caos constructiu que acabarà per diluir el opiaci inhibidor de la consciència crítica (consumisme compulsiu).